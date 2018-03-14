نائب أمير نجران يشيد بمزايا الهوية الوطنية الجديدة ويهنئ نائب مدير الشرطة ومدير العمليات المشتركة بالمنطقة

المناطق _ نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران حسن بن عبدالله الشهري يرافقه عدداً من منسوبي الإدارة.

وأطلع سموه خلال اللقاء على مزايا الهوية الوطنية الجديدة والتي تمتاز باحتوائها على شريحة ذكية “لا تلامسية” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية، وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير .

وثمن سموه ماتشهده وكالة الأحوال المدنية من تطوراً تقني وخدمي ليتحقق من خلاله تطلعات القيادة الرشيدة .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود يرافقه نائب مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد آل ذيبة، والعقيد عبدالكريم بن جابر الشهري، مدير العمليات المشتركة بالمنطقة.

وهنأ سموه اللواء أبو ذيبة بالثقة الكريمة، بترقيته إلى رتبة لواء، وتعيينه نائبًا لشرطة المنطقة والعقيد عبدالكريم الشهري وتعيينة مديراً للعمليات المشتركة في المنطقة

وأعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق والسداد لهما لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

و عبّر نائب مدير شرطة المنطقة مدير العمليات المشتركة بالمنطقة عن شكرهما لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه مؤكدين أن هذه الثقة الغالية من ولاة الأمر دافعًا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .