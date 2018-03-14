الأرصاد: ربيع 2018 يشهد ارتفاعاً تدريجياً للحرارة وهطول أمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بمركز جدة الإقليمي للمناخ أن يشهد فصل ربيع 2018 ارتفاعًا تدريجيًا للحرارة مع احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

وأشارت توقعات المركز, إلى أن فصل الربيع الذي بدأ أرصاديًا في الأول من مارس الحالي وينتهي في 31 مايو 2018م , يتسم بعدم استقرار الطقس بشكل عام, كارتفاع عدد حالات العواصف الرعدية الممطرة والعواصف الرملية يرافقها نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مستوى الرؤية الأفقية، كما يتوقع هطول أمطار غزيرة مع إمكانية التنبؤ بهذه الحالات من خلال التوقعات قصيرة المدى, والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأورد المركز في توقعاته أن تكون احتمالية معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة, حيث تزداد تلك الاحتمالية على شمال شرق المملكة.