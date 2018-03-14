احدث الأخبار

الأرصاد: ربيع 2018 يشهد ارتفاعاً تدريجياً للحرارة وهطول أمطار
أبرز المواد
 تعليم تبوك يتسلم مشروعين تعليميين بقيمة 12 مليون ريال
منطقة تبوك
 مقتل وجرح عشرات الحوثيين بقصف مدفعي في صنعاء
أبرز المواد
 العيادة يطلق فعاليات منتدى النحالين الوطني بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 بلدي دومة الجندل يعقد جلسته الخامسة والثلاثين ويستعرض زياراته وأنشطته
منطقة الجوف
 بالصور .. محلي الأفلاج يقيم ورشة عمل لدراسة مقومات التنمية بالمحافظة
منطقة الرياض
 إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج معايير التعلم المبكر النمائية
منطقة الجوف
 اختتام فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 ” الخريصي ” يفتتح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى حقل
منطقة تبوك
 أميرالرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد
أبرز المواد
 حساب المواطن: تم التنسيق مع “العدل” و “النقد” لمنع الحجز على مبالغ الدعم
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض يستقبل الطلاب والمعلمين المتميزين من منسوبي تعليم المنطقة
أبرز المواد
احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

أبرز المواد
مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

أبرز المواد
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

أبرز المواد
الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

أبرز المواد

الأرصاد: ربيع 2018 يشهد ارتفاعاً تدريجياً للحرارة وهطول أمطار

الأرصاد: ربيع 2018 يشهد ارتفاعاً تدريجياً للحرارة وهطول أمطار
http://almnatiq.net/?p=551945

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بمركز جدة الإقليمي للمناخ أن يشهد فصل ربيع 2018 ارتفاعًا تدريجيًا للحرارة مع احتمال هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.
وأشارت توقعات المركز, إلى أن فصل الربيع الذي بدأ أرصاديًا في الأول من مارس الحالي وينتهي في 31 مايو 2018م , يتسم بعدم استقرار الطقس بشكل عام, كارتفاع عدد حالات العواصف الرعدية الممطرة والعواصف الرملية يرافقها نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مستوى الرؤية الأفقية، كما يتوقع هطول أمطار غزيرة مع إمكانية التنبؤ بهذه الحالات من خلال التوقعات قصيرة المدى, والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأورد المركز في توقعاته أن تكون احتمالية معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة, حيث تزداد تلك الاحتمالية على شمال شرق المملكة.

 

روابط ذات صلة

مقتل وجرح عشرات الحوثيين بقصف مدفعي في صنعاء

مقتل وجرح عشرات الحوثيين بقصف مدفعي في صنعاء
أميرالرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد

أميرالرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد
حساب المواطن: تم التنسيق مع “العدل” و “النقد” لمنع الحجز على مبالغ الدعم

حساب المواطن: تم التنسيق مع “العدل” و “النقد” لمنع الحجز على مبالغ الدعم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*