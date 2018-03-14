احدث الأخبار

“البيئة” تعدم 4103 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية ولا إصابات جديدة
أبرز المواد
 الأرصاد: ربيع 2018 يشهد ارتفاعاً تدريجياً للحرارة وهطول أمطار
أبرز المواد
 تعليم تبوك يتسلم مشروعين تعليميين بقيمة 12 مليون ريال
منطقة تبوك
 مقتل وجرح عشرات الحوثيين بقصف مدفعي في صنعاء
أبرز المواد
 العيادة يطلق فعاليات منتدى النحالين الوطني بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 بلدي دومة الجندل يعقد جلسته الخامسة والثلاثين ويستعرض زياراته وأنشطته
منطقة الجوف
 بالصور .. محلي الأفلاج يقيم ورشة عمل لدراسة مقومات التنمية بالمحافظة
منطقة الرياض
 إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج معايير التعلم المبكر النمائية
منطقة الجوف
 اختتام فعاليات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 ” الخريصي ” يفتتح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى حقل
منطقة تبوك
 أميرالرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد
أبرز المواد
 حساب المواطن: تم التنسيق مع “العدل” و “النقد” لمنع الحجز على مبالغ الدعم
أبرز المواد
احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

أبرز المواد
مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

أبرز المواد
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

أبرز المواد
الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

أبرز المواد

“البيئة” تعدم 4103 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية ولا إصابات جديدة

“البيئة” تعدم 4103 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية ولا إصابات جديدة
http://almnatiq.net/?p=551951
المناطق - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.
وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ عددها 10441عينة, فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 159 حالة، في حين جرى التخلص من 4103 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 15استفساراً، مؤكدة أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

روابط ذات صلة

الأرصاد: ربيع 2018 يشهد ارتفاعاً تدريجياً للحرارة وهطول أمطار

الأرصاد: ربيع 2018 يشهد ارتفاعاً تدريجياً للحرارة وهطول أمطار
مقتل وجرح عشرات الحوثيين بقصف مدفعي في صنعاء

مقتل وجرح عشرات الحوثيين بقصف مدفعي في صنعاء
أميرالرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد

أميرالرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*