إمارة الرياض تعلن عن صدور الأمر السامي بالموافقة على نتائج دراسة الحلول لمعالجة أضرار سيول الدلم

أعلنت إمارة منطقة الرياض عن صدور الأمر السامي الكريم بشان الموافقة على توصيات اللجنة المكلفة من إمارة منطقة الرياض بدراسة الحلول المناسبة لمعالجة اضرار السيول في محافظة الدلم .

وذلك بتطبيق الإحداثيات الصادرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والهيئة السعودية للمساجة الجيولجية المتضمن تحديد مسارات أودية الدلم .

ودعت إمارة منطقة الرياض اصحاب الممتلكات المتداخلة مع إحداثيات حرم الأودية تقديم ما يثبت ملكياتهم للجنة المختصة في محافظة الدلم وذلك من خلال الفترة ١٤٣٩/٦/٢٥ حتى ١٤٣٩/٧/٢٥