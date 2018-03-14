جامعة القصيم تفتتح الصالة الرياضية وتستضيف بطولة الجامعات السعودية لكرة القدم للصالات

المناطق _ بريدة

انطلقت اليوم الأربعاء بطولة الجامعات السعودية لكرة القدم للصالات والتي تستضيفها جامعة القصيم ضمن التجمع الخامس لبطولات الاتحاد في موسمه الثامن برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وتستمر البطولة حتى يوم السبت المقبل، حيث تشهد مشاركة أكثر من 450 لاعبًا يمثلون 25 جامعة وكلية حكومية وأهلية.

ورحب معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة خلال كلمته في حفل افتتاح البطولة بالحضور من أعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات، ومنسوبي الجامعة، والمشاركين في المسابقة، معبرا عن سعادته باستضافة هذه البطولة الكبيرة التي تتزامن مع افتتاح الصالات الرياضية الجديدة بالجامعة، حيث شدد معاليه على ترحيب الجامعة بأي منشط ثقافي أو رياضي أو علمي أو بحثي، يقام بين أروقتها، ومؤكدا أن جامعة القصيم ولله الحمد تزخر بالمناسبات العلمية والثقافية، التي تتطلع من خلال هذه الأعمال إلى عز وشموخ وطننا الغالي.

وعبر “الداود” عن شكره الجزيل لجميع منسوبي الجامعة على ما بذلوه من جهود كبيرة لإكمال مشروع الصالات الرياضية، وإظهاره في هذا المظهر الجميل، موضحا أن هذه المنشآت ما أتت إلا بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، التي تولي اهتماماً بالغاً بالوطن والمواطن، وتدعم كل ما يصب في مصلحة الشباب، مشيرا إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، واللذان يحرصان دائما على دعم ومساندة هذه الجامعة في كل ما تقدمه من خدمات وأنشطة.

ووجه “الداود” حديثه إلى ضيوف البطولة والمشاركين فيها قائلا: “إننا نسعد بكم في هذه الجامعة ونتمنى أنا وزملائي أن نكون قد قدمنا ما يليق بحضوركم ومشاركتكم، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، ويحقق الأهداف التي رسمها الزملاء بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية”، مؤكدا أن مثل هذه الأنشطة توطد أواصر اللحمة الوطنية بين شباب الجامعات السعودية.

ومن جانبه أوضح أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقا أن البطولة تشهد هذا العام مشاركة 387 لاعبًا يمثلون عدداً من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وهي جامعات: أم القرى، الإسلامية، جدة، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأمير محمد بن فهد، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية، الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الطائف، القصيم، الملك خالد، الملك سعود، الملك عبد العزيز، الملك فيصل، تبوك، جازان، حائل، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء، طيبة، نجران وكلية ابن سينا للعلوم الطبية الأهلية.

وأشار “السقا” إلى أن هذه البطولة هي المرحلة الثانية والنهائية من بطولة الجامعات، حيث أقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري الداخلي في كل جامعة بين فرق الكليات، تم من خلالها اختيار فريق واحد يضم أبرز اللاعبين في الدوري الداخلي كمنتخب للجامعة ليمثلها في البطولة النهائية المقامة بجامعة القصيم بنظام الدوري من دور واحد، يتأهل فيه صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدور الثاني، إضافةً إلى أفضل فريقين في المجموعات، حيث تقام مباريات الدور الثاني بنظام خروج المهزوم، فيما يتحدد ترتيب الفرق بمجموع النقاط، ويمثل كل فريق 5 لاعبين أساسيين و7 في دكة الاحتياط، وأكد “السقاء” أن مباريات البطولة تقام وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي للعبة،