سمو أمير الشرقية وسمو نائبه يستقبلان معالي المهندس إبراهيم السلطان

المناطق _الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي المهندس إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي ورئيس اللجان التنفيذية بهيئات تطوير المناطق على مستوى المملكة ، وهنأه سموه بتكليفه عضواً في مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، مؤكداً سموه على أهمية الهيئة وفعالية الجهاز التنفيذي لها وتقديم البرامج والخطط الاستراتيجية للمنطقة الشرقية ،مشيداً سموه بما تقدمه الهيئة من جهود كبيرة لتطوير المناطق على مستوى المملكة في كافة الأصعدة .

موجهاً سموه على أهمية إعداد الخطط والبرامج التي تسهم في التطوير على مدى سنوات قادمة ، معبراً عن شكره لما تقوم به الهيئة من إنجازات كبيرة تخدم المواطن والبيئة والمنطقة بشكل خاص.

كما استقبل سمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز معالي المهندس السلطان ، مرحبا سموه بتكليف السلطان عضواً مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ومتمنياً له التوفيق.