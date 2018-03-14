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إنفوغرافيك.. “ضحايا” ترامب خلال عام

إنفوغرافيك.. “ضحايا” ترامب خلال عام
President Donald Trump speaks in the Rose Garden of the White House in Washington, Thursday, May 4, 2017, before signing an executive order aimed at easing an IRS rule limiting political activity for churches. (AP Photo/Evan Vucci)
http://almnatiq.net/?p=551970
أطاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيليرسون الثلاثاء بصورة غير معهودة، وذلك بتغريدة عبر تويتر، وعين بدلا منه مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” مايك بومبيو، ليكون هذا الأمر أكبر تحول في الإدارة الأميركية الحالية.

ويعد قرار إطاحة أو “تفنيش” تيليرسون الأحدث في حركة نزوح جماعي لمسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك أولئك في الدائرة الداخلية والمقربة للرئيس.

 على أي حال، لم يكن تيليرسون الأول ولا الأخير بين ضحايا إدارة ترامب، فخلال 13 شهرا على توليه منصب الرئيس، ترك كثيرون مناصبهم أو طردوا منها، كما يوضح الإنفوغرافيك المرفق، وحتى من تقدموا باستقالاتهم خلال هذه الفترة، أشار كثيرون منهم إلى أن هذه الاستقالات جاءت بناء على طلب من ترامب.

ويمكن القول إن عدد من غادر الإدارة، سواء بالطرد أو برغبة ذاتية، فاق نظيره في أي إدارة سابقة، وبلغت نسبتهم في عهد ترامب أكثر من 34 في المئة، مقارنة مع 9 في المئة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما و6 في المئة في عهد جورج بوش الابن، و11 في المئة في عهد بيل كلينتون.

المصدر : سكاي نيوز عربية

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