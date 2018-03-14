أطاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيليرسون الثلاثاء بصورة غير معهودة، وذلك بتغريدة عبر تويتر، وعين بدلا منه مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” مايك بومبيو، ليكون هذا الأمر أكبر تحول في الإدارة الأميركية الحالية.
إنفوغرافيك.. “ضحايا” ترامب خلال عام
President Donald Trump speaks in the Rose Garden of the White House in Washington, Thursday, May 4, 2017, before signing an executive order aimed at easing an IRS rule limiting political activity for churches. (AP Photo/Evan Vucci)
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