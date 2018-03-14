استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من أهالي مدينة بريدة ، يتقدمهم رئيس لجنة أهالي المنطقة عضو لجنة أهالي مدينة بريدة إبراهيم الربدي ، ورئيس لجنة أهالي بريدة محمد الفوزان السابق ، الذين قدموا للسلام على سموه .
ورحب سموه بهم ، مشيداً بالدور الذي يقوم به الأهالي في دعم المناسبات والمناشط المقامة على أرض مدينة بريدة ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة بشكل عام ، مؤكداً سموه أن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، تهتم وتتابع احتياجات المواطنين ، والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ، مشيراً إلى ضرورة مواكبة ذلك الاهتمام ، متمنياً لهم كامل التوفيق والنجاح لما فيه خدمة للدين والوطن .
أشاد بدور الأهالي في دعم المناسبات والمناشط..
نائب أمير القصيم يستقبل عدداً من أهالي مدينة بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من أهالي مدينة بريدة ، يتقدمهم رئيس لجنة أهالي المنطقة عضو لجنة أهالي مدينة بريدة إبراهيم الربدي ، ورئيس لجنة أهالي بريدة محمد الفوزان السابق ، الذين قدموا للسلام على سموه .
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