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أشاد بدور الأهالي في دعم المناسبات والمناشط..

نائب أمير القصيم يستقبل عدداً من أهالي مدينة بريدة

نائب أمير القصيم يستقبل عدداً من أهالي مدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=551973
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من أهالي مدينة بريدة ، يتقدمهم رئيس لجنة أهالي المنطقة عضو لجنة أهالي مدينة بريدة إبراهيم الربدي ، ورئيس لجنة أهالي بريدة محمد الفوزان السابق ، الذين قدموا للسلام على سموه .
ورحب سموه بهم ، مشيداً بالدور الذي يقوم به الأهالي في دعم المناسبات والمناشط المقامة على أرض مدينة بريدة ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة بشكل عام ، مؤكداً سموه أن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، تهتم وتتابع احتياجات المواطنين ، والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ، مشيراً إلى ضرورة مواكبة ذلك الاهتمام ، متمنياً لهم كامل التوفيق والنجاح لما فيه خدمة للدين والوطن .

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