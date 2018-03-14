مسؤولون بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعرضون فرصا استثمارية جديدة

قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن محمد العبدالكريم إن المدن الاقتصادية أحد مصادر التنوع الاقتصادي ورافد أساسي لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم الاربعاء 14 مارس 2018 وجمع عداً من ممثلي قطاع الأعمال بالمنطقة ومسؤولين عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حول الوادي الصناعي إن للوادي بنية تحتية للتكامل الصناعي وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام، فضلاً عما يتضمنه المشروع من خيارات استثمارية عدة تتسم بسهولة إجراءاتها وتنوعها وقدرتها السريعة على النمو .

ونوه العبدالكريم بان قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ، وركيزة أساسية في بلوغ أهدافنا التنموية وفقًا لرؤية المملكة 2030م، كما انه قطاع يحمل مزيدًا من الفرص الوظيفية والاستثمارية، ويتَّسم باتصاله وتداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس أيمن يوسف منسي إن المدينة التي تقع على مساحة 181 مليون متر مربع تعد قيمة اضافية تعزز مكانة الاقتصاد السعودي عالميا. ..مشيرا إلى عدد من المبادرات الجديدة التي شهدتها المدينة بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والخارجية.

وقال منسى بأن المدينة في الوقت الحاضر تشهد العديد من المستجدات تجعل منها موقعا متميزا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، أولها التطورات العديدة التي يشهدها ميناء الملك عبدالله الواقع في المدينة حيث يسع 3 ملايين حاوية، يتوقع ان تصل في المستقبل إلى 4 ملايين حاوية، يضاف إلى ذلك قطار الحرمين الشريفين الذي يربط 4 مدن في المنطقة الغربية هي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، إذ أن بدء العمل في هذا القطار سوف ينعكس كثيرا على نشاط النقل (والسياحة) بصورة كبيرة جدا، إذ لن تستغرق عملية الانتقال من المدينة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر من 55 دقيقة.

وأشار إلى جملة من المبادرات التي تمت في الآونة الأخيرة لعل أبرزها مشروع الشراكة مع وزارة الإسكان لإنجاز 200 وحدة سكنية، وكذلك التعاون مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق بعض المشاريع الترفيهية في المدينة، فضلا عن الاتفاقية التي تمت مع الهيئة العامة للرياضة والشباب لإنشاء نادي الجولف على مساحة 800 ألف متر مربع بمواصفات عالمية، وغير ذلك من المبادرات مع جهات محلية وأجنبية.

ولفت إلى أن ثمة اهتماما كبيرا توليه المدينة بمسألتي التعليم والتدريب والعمل على استقطاب الجامعات العالمية، فكان أول كلية افتتحت في المدينة هي كلية الامير محمد بن سلمان لتخريج كوادر متخصصة في ريادة الأعمال، كما أن لدينا برنامجا طموحا لتدريب الشباب السعودي الموجودين في المدينة وذلك تحت رعاية سمو الأمير خالد الفيصل فقد تم خلال المدة السابقة تدريب 3000 شاب وشابة على العديد من المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، والبعض منهم عمل في المدينة والبعض التحق بالأعمال خارجها.. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لإنشاء أول كلية لعلوم الطيران.

وقال بأن لدينا رؤية اجتماعية واقتصادية وثقافية نحاول أن نطبقها في المدينة، ففضلا عن اهتمامنا بالتدريب والتأهيل (اذ نوفر حوالي 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات) يوجد لدينا اكبر مجمع رياضي في المملكة (سوف يفتتح العام المقبل)، ويعد الوادي الصناعي أسرع مدينة صناعية على مستوى الخليج العربي، وهذا عائد إلى توفيق الله ومتابعة قيادة البلاد التي أوكلت إدارة المدينة إلى جهة تنظيمية واحدة هي هيئة المدن الاقتصادية والتي تتعامل بنظام النافذة الواحدة، فكل الإجراءات الرسمية المطلوبة متوافرة لديها.

من جانبه تحدث مسؤول التطوير الإداري بميناء الملك عبدالله ريان البخاري وقال بأن أبرز سمة لهذا الميناء أنه يدار من قبل القطاع الخاص، ويعمل بطاقة استيعابية إلى 20 مليون حاوية، مما سوف يسهم في رفع موقع المملكة بين الدول ، ويوجد في هذا الميناء منطقة مخصصة للسيارات تستوعب 1.5 مليون سيارة، وقد تم الانتهاء من تطويرها بنسبة 90% كما يوجد بالميناء منطقة للسلع السائبة تستقطب حوالي 18 مليون طن.. مشيرا إلى ان ربط الميناء بالجسر البري في المملكة سوف يعزز مكانة الميناء في منظومة الاقتصاد الوطني، كما يتبع الميناء منطقة مجهزة على افضل تجهيز للفحص و الفسح الجمركي بإجراءات سريعة هي المعتمدة في كافة موانئ المملكة، بحيث لا تزيد مدة الفسح عن 24 ساعة، يضاف لها منطقة الإيداع وإعادة التصدير التي سوف تدعم تجارة المملكة مع افريقيا والتي تتنظر مستقبلا واعدا في الاقتصاد العالمي.

وشدد بخاري على أن إدارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منذ اليوم الأول لإطلاق هذا الميناء وضعت نصب عينها بأنه مصمم للمستقبل، فقد تحم حفر قناة الميناء بطول 18 مترا ، ما يعني استعداده لاستقبال اكبر السفن العالمية.

وقال بأن الموقع الاستراتيجي للمدينة وللميناء يدعم توجهات المملكة في تطبيق وتنفيذ رؤية 2030 الرامية لتعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي، وإثراء المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية.

اما المدير التنفيذي للمبيعات في الوادي الصناعي المهندس انس جبري فقد أوضح بأن الوادي الصناعي منطقة نظيفة للصناعات الخفيفة المتوسطة، لذلك فقد تم استقطاب العديد من القطاعات الصناعية الهامة لعل ابرزها الصناعات الغذائية فبعض كبريات شركات الغذاء في العالم متواجدة في الوادي الصناعي، كما أن وجود الوادي في المملكة يتيح فرصة للشركات الراغبة في تصدير المنتجات الغذائية التي تخضع لاشتراطات دينية لدول العالم الإسلامي، كذلك الصناعات الدوائية فلدينا 10 مصانع للدواء، بينها اكبر شركتين للصناعات الدوائية في العالم، وهو قطاع استثماري واعد خاصة وان 80% من الدواء الموجود في السوق السعودي مستورد، بالتالي فالوادي الصناعي ينطوي على اكبر تجمع للصناعات الدوائية في المملكة، وقد اضيف لها مشروع صناعي للصناعات الدوائية الحيوية وهو اول مشروع يقام في المملكة.

واضاف جبري بأن الوادي يستقطب قطاعات صناعية اخرى غير الغذاء والدواء منها الخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والمركبات والصناعات، خاصة وان الاستثمار الأجنبي متاح بنسبة 100% كما أن المجال متاح أيضا لتملك الارض الصناعية أو استئجارها، فضلا عن أن الوادي الصناعي يوفر المصنع والمستودع جاهزا مكتمل الخدمات، ويمكن للمستثمر امتلاكه أيضا .