نائب أمير القصيم يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

المناطق _بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة مساعد بن عبدالمحسن السيف , يرافقه عددٌ من منسوبي الفرع.

وفي بداية الاستقبال رحّب سمو نائب أمير منطقة القصيم برئيس فرع النيابة العامة , منوهاً بالخدمات التي يقدمها فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم للمواطن والمقيم ، متمنياً له التوفيق في مجال عمله.

كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل فرع النيابة بالقصيم والخدمات التي يقدمها والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

من جهته أعرب رئيس فرع النيابة العامة بالقصيم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز على ما يحظى به فرع النيابة من متابعة لكافة المهام والأعمال المناطة به ، من لدن سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى له وكافة زملائه منسوبي الفرع.