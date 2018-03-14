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الضمان النسوي بشرق الرياض يدعم الأسر المنتجة التابعة له

الضمان النسوي بشرق الرياض يدعم الأسر المنتجة التابعة له
http://almnatiq.net/?p=552012
المناطق-الرياض

استهدف مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض خلال الأسبوعين الأخيرة 135سيدة من الأسر المنتجة التابعة له ومستفيداته والموظفات بأربعة برامج موجهة لدعم الجوانب المادية والمعنوية لديهن وتأهيلهن لسوق العمل والحياة الاجتماعية بشكل عام .

اشتمل البرنامج الأول الذي حضره40 سيدة وعرض خلاله ابرز اعمال الأسر المنتجة على تعريف المستفيدات بخطوات البدء في المشاريع الصغيرة وكيفية تطوير أعمالهن وتوسعتها وزيادة دخلهن وعدد العاملات معهن من خلال التقديم على العروض الميسرة التي توفرها بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع توضيح المزايا التي توفرها كل مؤسسة منها وطرق التواصل معها ، وفي ذات السياق نظم المكتب ثلاثة دورات تدريبية لمستفيداته بعنوان “اصنعي مستقبلك ” و”مهارات التغلب على الضغوط النفسية” تناولت المدربة ولاء المهدي في الدورة الاولى التي حضرها 34 متدربة خطوات النجاح ومقوماته واهم مواصفات الشخصية الناجحة وسماتها.

 فيما عرفت المدربة ريم الغامدي في الدورة الثانية  20 مستفيدة بمفهوم الضغوط ومصادرها والآثار المترتبة على التعرض لها والخطوات السبع لتجاوزها ، وبالتعاون مع جامعةً الامام محمد بن سعود اقيمت الدورة الثالثة “كيف تبدئين مشروعك التي تعرفت فيها 41 سيدة على معنى الريادة وكيفية توليد افكار المشاريع بالإضافة إلى تحليل افكار المشروع واهدافه وصاحب الدورات بعض العروض المرئية والإجابة على استفسارات المستفيدات .

وقد اوضحت مديرة مكتب الضمان النسوي بشرق الرياض تهاني الشريف ان هذه البرامج تأتي ضمن الخدمات المقدمة لـ31909 مستفيدة والتي تسعى في مجملها الىتوفير الاستقلال المادي للسيدة الضمانية وتحويلها من طالبة للرعاية إلى منتجة وعضو فاعل في المجتمع .

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