المقدم الزهراني: مهرجان المعرفة يستمر في تقديم فعالياته على كورنيش جدة

المناطق-جدة

بين المقدم “ناصر الزهراني” المشرف على برنامج أرض المعرفة والترفيه بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة إن المهرجان تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة وهو مستمر في استقبال الزوار و يهدف لشقين للترفيه والمعرفة ، للترفيه حيث يعتبر الترفيه عامل جذب لجمهور المهرجان حيث يحتوي على مسرح المشاهير والسينما وعلى حديقة الحيوان ومنها اصغر قرد في العالم والمطاعم والالعاب الكهربائية والالكترونية للأطفال ، بيت الرعب ، والمعرفة بتوعية المجتمع من خلال الخيمة الذكية التي أنشأتها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والتي تقدم التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج ، واقامة دورات تدريبية للرجال والنساء من افراد المجتمع بالقاعة المخصصة للتدريب و المسرح الذي يتحوي على ١٠٠٠ مقعد.