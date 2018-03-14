احدث الأخبار

محافظ صبيا يستقبل رئيس الأمجاد ويكرم أبطال المملكة في ألعاب القوى 
منطقة جازان
 7 قتلى جراء تفجير استهدف حاجزا أمنيا قرب لاهور الباكستانية
أبرز المواد
 20 فريق من رواد الأعمال يبحثون تنمية اقتصاديات المنطقة الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 تأجيل إدراج أرامكو.. مخاوف مستقبلية تخيم على “اكتتاب القرن”
أبرز المواد
 بعد الغوطة.. هل ينتصر نظام الأسد أم تتقسم سوريا؟
أبرز المواد
 لجنة الانضباط والأخلاق تصدر ستة قرارات منها إيقاف سلمان الفرج 4 مباريات رسمية
أبرز المواد
 فرع غرفة الباحة بمحافظة بلجرشي يعقد الاجتماع الخاص بتوطين بعض القطاعات
منطقة الباحة
 أمير الباحة يفتتح المباني الجديدة بجامعة الباحة بتكلفة تجاوزت 445 مليون ريال
أبرز المواد
 المقدم الزهراني: مهرجان المعرفة يستمر في تقديم فعالياته على كورنيش جدة
منطقة مكة المكرمة
 الضمان النسوي بشرق الرياض يدعم الأسر المنتجة التابعة له
منطقة الرياض
 العمر : جامعة الملك سعود راجعت الخطط التعليمية للأقسام والبرامج بما يتوافقُ مع 2030
منطقة الرياض
 الفضلي يدشن نظام نقل مياه الطائف – الباحة بتكلفة تتجاوز مليار و ٤٠٠ مليون ريال 
أبرز المواد
احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

أبرز المواد
مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

أبرز المواد
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

أبرز المواد
الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

أبرز المواد

المقدم الزهراني: مهرجان المعرفة يستمر في تقديم فعالياته على كورنيش جدة

المقدم الزهراني: مهرجان المعرفة يستمر في تقديم فعالياته على كورنيش جدة
http://almnatiq.net/?p=552015
المناطق-جدة

بين المقدم “ناصر الزهراني” المشرف على برنامج أرض المعرفة والترفيه بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة إن المهرجان  تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة وهو مستمر في استقبال الزوار و يهدف لشقين للترفيه والمعرفة ، للترفيه حيث يعتبر الترفيه عامل جذب لجمهور المهرجان حيث يحتوي على مسرح المشاهير والسينما وعلى حديقة الحيوان ومنها اصغر قرد في العالم والمطاعم والالعاب الكهربائية والالكترونية للأطفال  ، بيت الرعب ، والمعرفة بتوعية المجتمع من خلال الخيمة الذكية التي أنشأتها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والتي تقدم التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج ، واقامة دورات تدريبية للرجال والنساء من افراد المجتمع بالقاعة المخصصة للتدريب و المسرح الذي يتحوي على  ١٠٠٠ مقعد.

روابط ذات صلة

العيادة يطلق فعاليات منتدى النحالين الوطني بالطائف

العيادة يطلق فعاليات منتدى النحالين الوطني بالطائف
الأمير عبدالله بن بندر يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بجدة

الأمير عبدالله بن بندر يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بجدة
رسم في الهواء الطلق بمشاركة أكثر من 120 طالب

رسم في الهواء الطلق بمشاركة أكثر من 120 طالب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*