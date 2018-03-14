أمير الباحة يفتتح المباني الجديدة بجامعة الباحة بتكلفة تجاوزت 445 مليون ريال

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين كلمة أعرب فيها عن شكره وتَّقديره لسمو امير المنطقة، على تشريفه ورعايته لهذا الحفل، وعلى ما تلقاه الجامعة من رعاية واهتمام من لدن سموه الكريم.

وبين أن المدينة الجامعية بالباحة التي تقع على مساحة سبعة ملايين متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابيَّة لأكثر من مائة ألف نسمة، وتم وسيتم بالفعل إنشاءُ أجزاءُ كبيرةُ من المدينة الجامعيَّة، لخدمة أبنائها وبناتها؛ لمواصلة رحلتهم العلميَّة، والأكاديميَّة، والبحثيَّة، خدمة لدينهم، ثمَّ مليكهم، ووطنهم، منوهاً بما تحظي به الجامعات السعوديَّة، ومنها جامعةُ الباحة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة في هذه البلاد الطاهرة، لتكون لَبنةً من لَبناته الحيويَّة، وصرحًا من صروحه العلميَّة؛ للإسهام في تنميته بالعقول الواعية، وتعميره بالكفاءات الشابَّة المؤهلة؛ لتزفِّهم إلى ميادين الجدِّ والعمل.

وقال معاليه ” إن هذا اليوم هو يومٌ تأريخي تعيشه الجامعة، بافتتاحكم الميمون لبعض مباني المدينة الجامعيَّة، التي تشتمل على مبنى إدارة الجامعة، ويشمل جميع إداراتها المختلفة وبعض العمادات المساندة، يُضاف إلى ذلك مبنى الكليَّات الصحيَّة، ومبنى الكليات الإدارية والأدبيَّة، ومبنى الكليَّات العلميَّة والمبنى المؤقَّت لكليَّة الطب، ومبنى كليَّة المجتمع، والسنة التحضيريَّة، ومركز تقنية المعلومات، ومبنى سكن الطلاب ” ،مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع التي في لمساتها الأخيرة والأخرى التي مازالت ترنو في الأفق.

ورفع معاليه في ختام كلمته الشُّكر والتّقدير لصاحبِ السموِّ الملكيِّ الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز على ما قدَّمه للجامعة من دعم، ورعاية، ومتابعة، ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، على ما تلقاه جامعة الباحة مِن دعم ومتابعة.

بعدها دشن الأمير حسام بن سعود ، عبر اللوح الإلكتروني المشاريع التي تجاوزت قيمتها 445 مليون ريال ك، وأشتملت على مشروع مبني الادارة الجامعية والعمادات المساندة على مساحة 27 الف م2 وتكلفة 164 مليون ريال ومكون من 4طوابق 290 مكتب، بالاضافة الى مشروع مبني الكليات الصحة على مساحة 14.300م2 وطاقة الاستيعابية 2400 طالب بتكلفة 182 مليون ريال، ومشروع إسكان الطلاب المرحلة الأولى على مساحة 121.000م2 مكون من 6 مباني كل مبنى 5 طوابق وبقيمة 103 مليون ريال كما يحتوي على 190 غرفة كل غرفة 3 طلاب بإجمالي 570 طالب.

أثر ذلك شاهد سموه والحضور فلماً مرئياً عن مشاريع المدينة الجامعية ومراحل إنشاءها.