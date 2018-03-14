فرع غرفة الباحة بمحافظة بلجرشي يعقد الاجتماع الخاص بتوطين بعض القطاعات

استضافت غرفة الباحة ممثلة في فرع الغرفة بمحافظة بلجرشي اللقاء الأول الخاص بتوطين بعض القطاعات بمشاركة عدد من الإدارات ذات العلاقة حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من أمين عام غرفة الباحة عبدالرحمن شرف الزهراني رحب فيها بالسادة الحضور من رجال الاعمال بمحافظه بلجرشي واستهل اللقاء بشرح من مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل إبراهيم الزلفان تحدث فيها عن التوطين وأهدافه والقطاعات المستهدفة في التوطين من وكالات ومعارض السيارات ومحلات بيع قطع غيار السيارات والمراكز التجاريه ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحاسبي المطاعم ، بعد ذلك قدم احمد الغامدي مستشار التوظيف بفرع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عرضا مرئي عن الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق لجميع الفرص الوظيفية المستهدفه في التوطين ،بعد ذلك تحدث خالد شخص مدير الادراه العامه للتدريب التقني والمهني بمنطقه الباحه عن برامج التدريب والتاهيل لكافه قطاعات التوطين المستهدفه ، ثم تقدم خالد عتيق مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بشرح لبرامج الدعم المالي غير الربحي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الرعاية والمتابعة للمشاريع الناشئه ، تلى ذلك الإجابة على استفسارات واسئلة الحضور والاستماع لمداخلاتهم ومناقشاتهم حول التوطين .

وفي ختام اللقاء شكر أمين عام غرفة الباحه نيابه عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأخوه المشاركين رجال الأعمال بمحافظه بلجرشي والآخوة المشاركين من الجهات الداعمة لبرامج التوطين