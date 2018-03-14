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لجنة الانضباط والأخلاق تصدر ستة قرارات منها إيقاف سلمان الفرج 4 مباريات رسمية

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المناطق - واس

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم , اليوم , ستة قرارات منها إيقاف لاعب نادي الهلال سلمان الفرج 4 مباريات رسمية عن المشاركة مع فريقه وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال , لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
كما تم إلزام المدير التنفيذي لنادي الشباب خالد الزيد بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام النصر في دوري المحترفين السعودي رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة , وذات العقوبة على مدير الاحتراف بنادي الفتح خالد السعود لتواجده في غرفة تبديل الملابس في لقاء الفريق امام الباطن ضمن دوري المحترفين السعودي .
كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي أحد بدفع غرامة مالية قدرها عشرة الأف ريال لقيام جمهور النادي بقذف عبوات مياه في مباراة الفريق أمام الفيحاء دورياً , وإلزام لاعب نادي الباطن ايمن المثلوثي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال , لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام التعاون دورياً .

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