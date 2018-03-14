بعد الغوطة.. هل ينتصر نظام الأسد أم تتقسم سوريا؟

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المناطق.. إسلام داوود

ليس خفيا على المتابعين للمشهد السوري، حجم السريالية التي بات عليه الوضع فيها مع تحول الدولة السورية لمناطق توزيع نفوذ بين القوى الإقليمية والدولية العظمى.

فمع نهاية الحرب المستمرة منذ 7 سنوات والتي تلوح في الأفق، باتت سوريا مقسمة لمناطق نفوذ بين تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا.

وعلى التوازي من الهجمات الوحشية للنظام المدعوم من روسيا وإيران في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، فإن مواجهات منطقة عفرين شمالي سوريا بين الجيش التركي المدعوم بفصائل من المعارضة المسلحة، ضد المسلحين الانفصاليين الأكراد، تشي بمستقبل جديد لتلك المنطقة مع ربط مناطق سيطرة المعارضة فيها ببعضها البعض وظهور منطقة بديلة واضحة للمعارضين السوريين في شمال سوريا، موازية لحدود تركيا، تصبح خاضعة للنفوذ التركي، وتخرج تماما عن سيطرة النظام.
على الجانب الآخر، وتحديدا في منطقة شرق سوريا في محافظتي الرقة وديرالزور، في شرقي نهر الفرات، حيث تمكنت فصائل كردية مدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على مراكز نفوذ قوية في المحافظتين بعد طرد تنظيم داعش من تلك المناطق، والتي تتمركز فيها أغلب موارد سوريا من نفط وغاز بالاضافة للموارد الغذائية مثل القمح والفواكه التي تشتهر بها تلك المنطقة.
وفي الأسابيع الماضية، حاولت قوات من النظام وجنود روس يعملون في شركة أمنية خاصة، التقدم في تلك المنطقة بغية السيطرة على حقل نفطي ضخم في محافظة دير الزور، إلا أنها فوجئت برد أميركي حازم أدى لمقتل المئات من المهاجمين فيما قدرت تقارير رويترز بمقتل وإصابة نحو 300 مقاتل روسي على الأقل.
المواجهة الأخيرة، عكست أيضا خروج منطقة شرق سوريا ولا سيما الضفة الشرقية لنهر الفرات من سيطرة النظام، وتحولها لمنطقة حكم ذاتي كردية بحماية ومظلة أميركية.
وفي مناطق جنوب وغرب سوريا، باتت تلك المنطقة مقسمة النفوذ بين سيطرة قوات إيران في الجنوب والتي تسعى للإبقاء على خط الوصل الرابط بينها وبين ميليشيا حزب الله اللبنانية مرورا بالعراق وسوريا.
فيما تركزت القوات الروسية في المنطقة الساحلية الغربية لسوريا وخاصة في قاعدتي طرطوس وحميميم، حيث وسعت روسيا من القاعدتين من إنشاء قواعد جديدة في وسط وغربي سوريا في حماة وحلب، لتأمين نفوذها في تلك المنطقة.
وفي الوقت التي يسعى فيه النظام لتأمين نفوذه في العاصمة دمشق وأجوارها بالقضاء على آخر معاقل المعارضة في الغوطة، لأجل الإبقاء على الشكل الصوري للنظام إلا إنه على أرض الواقع فإن هذه السيطرة تظل وهمية وشكلية خارج نطاق دمشق، فيما جرى تقسيم سوريا فعليا بين 4 قوى إقليمية ودولية حتى الآن، وهو ما يمهد لتقسيم سوريا مستقبلا، بين مناطق نفوذ تلك القوى.. ما لم يستجد جديد

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