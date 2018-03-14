تأجيل إدراج أرامكو.. مخاوف مستقبلية تخيم على “اكتتاب القرن”

المناطق.. إسلام داوود

تراوح قضية إدراج جزء من شركة أرامكو النفطية للاكتتاب في الأسواق المالية، مكانها دون ظهور بوادر جديدة في ذلك الملف سوى تأجيل البت فيه من عام لآخر.

فالإدراج الأولي للشركة النفطية الكبرى والذي يقدر بنحو 5% من قيمتها، والذي يعد أكبر حدث اقتصادي خلال قرن، كان من المفترض الشروع في تنفيذه خلال العام الجاري، مع تحديد أحد البورصتين في لندن ونيويورك لتكون وجهة طرح أسهم الشركة للاكتتاب.

وبالرغم من المزايا الضخمة التي يحققها المشروع للمملكة وأبرزها توفير سيولة مالية ضخمة، لا تقل عن 100 مليار دولار كمحصلة أولية، تساعد المملكة على تدشين برامجها التنموية وفقا لرؤية المملكة 2030 إلا أن المشروع لم ير النور حتى الآن وبقى طي الأدراج المغلقة في انتظار استكمال الدراسات الوافية عنه.

وفي تقرير لها نشرته الأسبوع الجاري، نوهت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية لاحتمال تأجيل الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” النفطية العملاقة حتى العام 2019، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

وقالت “فايننشال تايمز” إن مسؤولين سعوديين أخطروا نظراءهم البريطانيين بذلك. وذكرت الصحيفة أن الحكومة السعودية كانت تستهدف إدراج “أرامكو” بحلول النصف الثاني من 2018.

وتتنافس بورصة لندن مع بورصات عالمية أخرى كنيويورك للفوز باستضافة الشق الدولي من طرح “أرامكو”، إلى جانب الإدراج في البورصة السعودية .

بدورها نقلت شبكة “سي ان ان” الأمريكية عن وزير الطاقة خالد الفالح، في مقابل ، الخميس، خلال زيارته إلى لندن برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تأكيده أن السعودية لديها بعض القلق من طرح جزء من أسهم شركة النفط السعودية أرامكو للاكتتاب في بورصة نيويورك.

وأضاف الفالح: “يمكنني القول إن الدعاوى مصدر كبير للقلق في الولايات المتحدة… وبصراحة أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا للمملكة لتتعرض لمثل هذه المجازفة”، مشيرا إلى قرار مدينة نيويورك بمقاضاة 5 شركات نفطية كبرى بسبب تأثير منتجاتها في الاحتباس الحراري للحصول على تعويضات من أجل حماية المدينة من آثار التغير المناخي. ووصف الفالح الاتهامات الموجهة لشركات النفط بأنها “عبثية”.

وتخطط المملكة لبيع 5% من أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، عبر اكتتاب العام، وتتخذ المملكة جميع الاستعدادات لإجراء ذلك الطرح خلال العام الجاري رغم أن بعض المسؤولين اعترفوا بشكل خاص بأنه يمكن تأجيل الطرح إلى العام المقبل لضمان أفضل ظروف للبيع.

وقدر المسؤولون السعوديون قيمة أرامكو بحوالي 2 تريليون دولار، وبيع 5% منها يعني 100 مليار دولار، ما يعني أن صفقة بهذا الحجم ستكون جائزة كبرى للفائز بها، إذ تتنافس البورصات العالمية بشدة على أن يتم اختيارها لهذا الاكتتاب، الذي سيكون الأكبر في العالم.

وفي مقابل تصريحاته الحذرة بشأن بورصة نيويورك، بدا الفالح متفائلا بشأن لندن، إذ قال: “بورصة لندن واحدة من الأفضل في العالم، ولها قواعد منظمة جيدا، ونحترمها”. وأضاف: “لديها الكثير من الشركات الكبرى من بينها شركات من قطاعي البترول والغاز”. لكن الفالح أوضح أن السعودية ما زالت تنظر في إمكانية طرح أسهم أرامكو في بورصة لندن وبورصة نيويورك وبورصات أخرى عالمية.

وقال وزير الطاقة ، خالد الفالح في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأسبوع الماضي إن لديه بواعث قلق بشأن المخاطر، التي قد تواجهها “أرامكو” إذا اختارت بورصة نيويورك كموقع لطرح بقيمة 100 مليار دولار.

وتخطط السعودية في إطار الطرح لبيع 5% من الشركة النفطية، التي من المتوقع أن تقدر قيمتها بتريليوني دولار.

أسباب التأجيل:



بدورهم للكشف عن أسباب تأجيل طرح أرامكو للاكتتاب حتى الآن، أرجع خبراء مال واقتصاد التأجل لعددة أسباب أهمها.

حجم ومدى تعقيد مثل هذه الخطوة: حيث تسعى الحكومة إلى الوصول إلى قيمة تريليوني دولار لأرامكو، وعبر بيع حصة نسبتها 5 في المائة فقط فإنهم سيحصلون على 100 مليار دولار، وهي القيمة التي تتفوق على أي قيمة اكتتاب عام سابقة بما في ذلك طرح شركة علي بابا في العام 2014.

2- آمال ارتفاع أسعار النفط، حيث تذبذبت الأسعار منذ هبوطها بشكل حاد إلى 26 دولارا للبرميل في العام 2016، الآن برميل النفط الخام سعره يحوم حول الـ60 دولارا، إلا أن هذا السعر لا يزال أدنى بكثير من ما كان عليه في العام 2014 عندما وصل سعره لـ100 دولار للبرميل، حيث أن كل دولار يرتفع فيه سعر البرميل يجعل من أرامكو أكثر جاذبية للمستثمرين.

3- تطوير سوق الأسهم السعودية، الطرح الأولي لأرامكو سيكون في بورصة المملكة “تداول،” حيث أكد المهندس خالد الفالح، أن المملكة تنتظر تصنيف “تداول” للائحة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر MCSI، إلا أن مراجعة التصنيفات من المتوقع أن تجري في يونيو المقبل.