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7 قتلى جراء تفجير استهدف حاجزا أمنيا قرب لاهور الباكستانية

http://almnatiq.net/?p=552039
المناطق - وكالات

أفادت وكالة “رويترز” بأن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون اليوم جراء تفجير استهدف حاجزا للشرطة قرب مدينة لاهور شمال شرق باكستان.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم فرق الإنقاذ جام سجاد حسين قوله إن جثث 7 قتلى نقلت إلى المستشفى حتى اللحظة الراهنة ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأكد نائب قائد الشرطة حيدر أشرف أن التفجير وقع لحظة تبديل الدورية في الحاجز المقام أمام تجمع ديني يشارك فيه نحو 80 ألف شخص، حسب الوكالة.

وسبق أن نقلت صحيفة “The Express Tribune” الباكستانية عن أشرف تأكيده أن 14 على الأقل من المصابين عناصر للشرطة.

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