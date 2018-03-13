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محافظ صبيا يستقبل رئيس الأمجاد ويكرم أبطال المملكة في ألعاب القوى 

محافظ صبيا يستقبل رئيس الأمجاد ويكرم أبطال المملكة في ألعاب القوى 
http://almnatiq.net/?p=552042
المناطق - صبيا
استقبل محافظ صبيا الاستاذ منصور بن زيد الداؤد صباح اليوم بمكتبه بالمحافظة العضو السابق في الاتحاد السعودي للقوى رئيس مجلس ادارة نادي الامجاد بصبيا الاستاذ/علي بن يحيى مصيخ والجهازين الفني والاداري في العاب القوى لدرجتي الناشئين والشباب وعضو مجلس الادارة الاستاذ علي احمد صليلي ومدرب العاب القوى الاستاذ سنبل هادي مبارك ومساعده الاستاذ  عبدالعزيز يحيى محش.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بمنسوبي نادي الامجاد مقدما لهم التهاني بما حققوه من نتائج متميزة في العاب القوى.
بعدها قدم “مصيخ” شرحا موجزا عن برامج وانشطه النادي وجهود اعضاء مجلس الادارة في خدمة لاعبي النادي بعدها قام المحافظ بتكريم اللاعبين وهم ؛
١- انور يحي جوبي ثاني مملكة اطاحة المطرقة
٢- نايف يحيى حوبحي ثاني مملكة جلة وثالث مملكة قرص
٣- عبدالرحمن يحيى محش اول مملكة ٤٠٠م حواجز
٤- مفرح محمد العبسي اول مملكة رمح
٥- سلطان زولان اول مملكة ٥٠٠٠م  – واول مملكة ٣٠٠٠م – واول مملكة ٢٠٠٠م موانع
بعدها اخذت صورة تذكارية للجميع مع محافظ صبيا

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