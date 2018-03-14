احدث الأخبار

إيلون ماسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية
أبرز المواد
 مقتل 25 مدنياً بغارات النظام وروسيا في الغوطة الشرقية
أبرز المواد
 المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع
أبرز المواد
 مصدر لـ”المناطق” قضية اعتداء معلم البدائع غير مقصود
المنطقة الشرقية
 التعليم للمبتعثين: تعليق العمل بسعر صرف التثبيت للعملات حال انخفاضها
أبرز المواد
 بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال.. والقط التركي بطل المباراة
أبرز المواد
 حملة تفتيشية لعمل الدمام تضبط 30 مخالفاً للأنظمة واللوائح 
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف توثق عقود صناعية أبو معن
المنطقة الشرقية
 الشحن اللاسلكي لأجهزة “آيفون” يدمر البطارية بشكل أسرع
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة أستراليا لدى المملكة
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يُشيد بما يحققه الجيش اليمني في الساحل الغربي ضد مليشيا الانقلاب
أبرز المواد
 الموافقة على تأسيس جمعية الطيران السعودية
أبرز المواد
احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

أبرز المواد
مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

أبرز المواد
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

أبرز المواد
الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة أستراليا لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة أستراليا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=552066
المناطق - واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم، حفل سفارة دولة أستراليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير دولة أستراليا لدى المملكة الدكتور رائف كينج ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل , ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

روابط ذات صلة

إيلون ماسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية

إيلون ماسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية
مقتل 25 مدنياً بغارات النظام وروسيا في الغوطة الشرقية

مقتل 25 مدنياً بغارات النظام وروسيا في الغوطة الشرقية
المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*