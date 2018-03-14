أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة أستراليا لدى المملكة

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شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم، حفل سفارة دولة أستراليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير دولة أستراليا لدى المملكة الدكتور رائف كينج ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل , ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.