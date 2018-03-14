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الشحن اللاسلكي لأجهزة “آيفون” يدمر البطارية بشكل أسرع

الشحن اللاسلكي لأجهزة “آيفون” يدمر البطارية بشكل أسرع
http://almnatiq.net/?p=552071
المناطق - الرياض
كشف اختبار لموقع ZDNet أن ميزة الشحن اللاسلكي لهواتف “آيفون” من الطراز 8 وX، تدمر البطارية بشكل أسرع مقارنةً بالشحن السلكي.

يتم شحن بطارية الهاتف لاسلكياً بشكل أسرع مقارنةً بالشحن عن طريق “الكيبل”، إلا أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على عمر البطارية، وذلك لكون الشحنة لا تدوم طويلاً عند اعتماد الطريقة اللاسلكية في الشحن.

وأرجع الموقع السبب في ذلك إلى أنه عندما يشحن الآيفون سلكياً يكون الضغط على البطارية محدوداً، وذلك لأن الهاتف يعمل بالطاقة المأخوذة من مصدر الطاقة، بينما يعتمد على طاقة البطارية عندما يشحن لاسلكياً.

وبالتالي فإن تبديل طريقة الشحن من السلكي إلى اللاسلكي، يتعب البطارية، ويجعل دورات الشحن الخاصة بها تتم بوتيرة أسرع، لتكون النتيجة عمراً أقصر لبطارية الشحن.

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