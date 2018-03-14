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بلدية القطيف توثق عقود صناعية أبو معن

بلدية القطيف توثق عقود صناعية أبو معن
http://almnatiq.net/?p=552074
المناطق - القطيف 

أعلنت بلدية محافظة القطيف عن استقبالها للمستأجرين في مخطط أبو معن الصناعي لاستكمال إجراءات التعاقد، ولمن لم تقع عليه القرعة السابقة مراجعة البلدية.

وجاء في الإعلان لأصحاب الورش القائمة داخل الأحياء السكنية بالمحافظة ممن لم يحصلوا على قطع أراضي بمخطط أبو معن الصناعي مراجعة البلدية ( الإدارة العامة للخدمات ) خلال الفترة من 1/7/1439هـ إلى 19/7/1439هـ  ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

كما تدعو جميع من قاموا بسحب قرعة استئجار في مخطط أبو معن الصناعي لمراجعة ( إدارة تنمية الاستثمار ) لاستكمال إجراءات التعاقد واستلام عقودهم خلال الفترة  من 1/7/1439هـ إلى 19/7/1439هـ،  ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، وذلك تفاديا للاستبعاد في حالة عدم المراجعة.

وتأمل البلدية من الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار كافة الأوراق الثبوتية.

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