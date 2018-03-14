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حملة تفتيشية لعمل الدمام تضبط 30 مخالفاً للأنظمة واللوائح 

حملة تفتيشية لعمل الدمام تضبط 30 مخالفاً للأنظمة واللوائح 
http://almnatiq.net/?p=552077
المناطق - الدمام
قام قسم التفتيش في مكتب العمل بالدمام بحملة مشتركة مع شعبة الضبط الإداري والبلدية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل و مخالفي قرارالتأنيث بتوجيه من مدير المكتب عمير الزهراني وإشراف موظفي التفتيش وليد الدوسري ومحمد المتروك.
وبلغ إجمالي المخالفين لنظام الاقامة  والعمل 30 مخالفاً، منهم 25 مخالفين لنظام الإقامة ، و5 مخالفاً لنظام التأنيث .
وأكد الزهراني إن أستمرار حملات التفتيش على جميع القطاعات والأنشطة التجارية يؤدي إلى إلتزامها بلوائح وقرارات الوزارة ، والقضاء على الأنظمة المخالفة لها .

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