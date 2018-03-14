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بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال.. والقط التركي بطل المباراة

بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال.. والقط التركي بطل المباراة
http://almnatiq.net/?p=552080
المناطق - وكالات
أدى اقتحام قط لأرض ملعب نادي بشكتاش التركي في مدينة إسطنبول، إلى توقف مباراته أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لنحو دقيقة، قبل أن تستؤنف المباراة التي انتهت بفوز الضيف وتأهله لإياب ثمن النهائي.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 50 من المباراة، إثر تسلل القط إلى أرض الملعب من خلف مرمى الفريق التركي، وهو ما دفع الحكم البريطاني مايكل أوليفر إلى إيقاف المباراة.

وأثارت الحادثة ضحك آلاف المشجعين في المدرجات، لاسيما وأن القط قد بقي على أرض الملعب لنحو دقيقة قبل أن يخرج ويتيح استئناف المباراة.

وقد بلغ بايرن ميونيخ الألماني الدور ربع النهائي للمسابقة، بعد تجديد فوزه على مضيفه بشكتاش التركي بنتيجة 3-1 في المباراة.

وكان النادي البافاري، الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2013 والسادس في تاريخه، قطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي بحسمه لقاء الذهاب بخماسية نظيفة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من تياغو الكانتارا، والتركي غوكهان غونول عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، وساندرو فاغنر، بينما سجل البرازيل فاغنر لوف هدف بشكتاش.

 

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