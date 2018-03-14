مصدر لـ”المناطق” قضية اعتداء معلم البدائع غير مقصود

المناطق - البدائع

أكد مصدر مطلع بتعليم البدائع على أن النتائج الأولية في اجراءات التحقق من قضية المعلم المعتدي على طالب بإحدى المدارس الثانوية في المحافظة أن الاعتداء غير مقصود وإنما اشارة بيده عند دخول الطلبة للصف وسط ازدحامهم لامست يده طرف عين الطالب الذي أكمل يومه الدراسي دون شعور بألم وأن الطالب يعي أن المعلم لم يقصده، وتم رفع القضية رسمياً للإدارة العامة لتعليم القصيم لمباشرة التحقيقات فيها اليوم الإربعاء، مشيراً إلى اهتمام قيادات التعليم بالمحافظة والادارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم لمعالجة الموقف واحقاق الحق وفق أنظمة الوزارة.

فيما كشف المصدر نفسه أن ولي الأمر قد تجنى على المعلم وأطلق اتهامات وخلق تفاصيل غير صحيحة بتصريحه لوسائل إعلام أمس الأول وقال لـ(المناطق) “أن ولي الأمر حور القضية إلى قسمين إداري وجنائي وهذا غير صحيح كونه لا جنائي داخل أسوار المدرسة ونظام وزارة التعليم يكفل الحقوق للجميع”.

يذكر أن ولي أمر الطالب قال أمس الأول لوسيلة إعلامية “القصة وقعت يوم أمس بعدما استأذن ابني الذي يدرس في الصف الثاني ثانوي للذهاب لدورات المياه، فرفض المعلم خروجه، وبعد التكرار على المعلم انزعج وضربه بيده على عينه اليمنى؛ مما أدى إلى تمزق الغشاء”.

كما اتهم المدرسة والمعلم بقوله “لم تخبرني إدارة المدرسة بشيء، وتكتمت، فبعد خروج ابني لاحظت الاعتداء، فراجعت المستشفى وحصلت على تقرير طبي ومنح الابن إجازة، وقدّمت شكوى رسمية بـ(تعليم البدائع)، وسأتقدم بأخرى للجهات المعنية للنظر في الجانب الجنائي؛ لأن القضية لها شقان: إداري وجنائي”.