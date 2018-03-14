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مقتل 25 مدنياً بغارات النظام وروسيا في الغوطة الشرقية

مقتل 25 مدنياً بغارات النظام وروسيا في الغوطة الشرقية
رجل يسير وسط أنقاض مبان مدمرة في بلدة دوما بالغوطة الشرقية بسوريا يوم الخامس من مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=552094
المناطق - فرانس برس

قتل 25 مدنياً على الأقل الأربعاء غالبيتهم في غارات شنتها طائرات #النظام_السوري وروسيا على #الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب #دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قتل 25 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا الأربعاء معظمهم جراء غارات سورية وأخرى روسية استهدفت منطقة تحت سيطرة فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية” التي تمكنت قوات النظام من فصلها إلى ثلاثة أجزاء.

وكان #المرصد_السوري لحقوق الإنسان، أكد صباح اليوم، أن ضربة جوية قتلت 12 شخصا من أعضاء #فيلق_الرحمن المعارض في #الغوطة_الشرقية، بينهم اثنان من قادة الجماعة.

وقال المرصد إنه اعتمادا على تقارير لمقاتلي المعارضة، وقعت الضربة مساء أمس الثلاثاء، ونفذتها #روسيا.

وأفاد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن القائدين هما أبو محمد سيف وأبو محمد جبر.

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا قوله إن نحو 100 شخص غادروا مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وأعلنت #الأمم_المتحدة، الاثنين، أن أكثر من 1000 حالة بحاجة إلى إجلاء عاجل.

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