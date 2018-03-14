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إيلون ماسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية

إيلون ماسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية
http://almnatiq.net/?p=552097
المناطق - الرياض

قال رئيس شركة “سبيس إكس” الأمريكية الخاصة، إيلون ماسك، إن محطات فضائية مأهولة على القمر والمريخ قد تساعد البشرية في البقاء على قيد الحياة في حال نشوب حرب عالمية.

وأكد ماسك، في خطاب ألقاه في مهرجان التكنولوجيا والثقافة في مدينة أوستين بولاية تكساس أن “علينا أن نوفر كمية كافية من نماذج الحضارة البشرية في مكان ما لإحيائها في المستقبل. لذلك لا بد من بناء محطة فضائية مأهولة تلبي كل احتياجاتها ذاتيا”. ومضى قائلا إن “المحطة المأهولة في المريخ قد تكون أمثل منشأة لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف ماسك أن “من المهم إنشاء تلك المحطة قبل النشوب المحتمل للحرب العالمية الثالثة”.

وأعلن رئيس شركة سبيس إكس أن اختبار المرحلة الثانية للصاروخ فائق الثقل متعدد الاستخدام المخصص للقيام برحلة فضائية إلى المريخ سيجري في النصف الأول لعام 2019.

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