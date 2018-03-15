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أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة

أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة
http://almnatiq.net/?p=552102
المناطق - جدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير  في جدة مساء اليوم صاحب السمو الامير  فيصل بن خالد بن تركي وصاحب السمو الامير  بندر بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الامير  تركي الفيصل بن عبدالعزيز  وصاحب السمو  الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز  المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو  الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير  وصاحب السمو الامير  جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الامير  سلطان بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي  الامير تركي بن عبدالله الفيصل  وصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير  وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وأصحاب والمعالي وجمع من المواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله -.
كما تلقى العزاء مع سموه إبنا الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن خالد .
وأعرب الجميع عن مواساتهم في الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته .

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