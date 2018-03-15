احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

أبرز المواد
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

أبرز المواد
الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

أبرز المواد
سخرت من قيادة المرأة السعودية للسيارة.. توقيف هذه الضابطة اللبنانية بـ “فضيحة أمنية”

سخرت من قيادة المرأة السعودية للسيارة.. توقيف هذه الضابطة اللبنانية بـ “فضيحة أمنية”

أبرز المواد

من قطر .. الحرس الثوري الإيراني يستعرض قوته ضد دول المنطقة

من قطر .. الحرس الثوري الإيراني يستعرض قوته ضد دول المنطقة
http://almnatiq.net/?p=552127
المناطق - وكالات

أتاحت قطر لإيران استعراض قوتها العسكرية ضد دول المنطقة انطلاقا من أراضيها، من خلال المشاركة الواسعة للحرس الثوري في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2018”.

وقال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إن مشاركة إيران في الدورات الثلاث للمعرض، جاءت في إطار الدعم الإيراني للدوحة.

وبينما تتنامى التحذيرات الأميركية والأوروبية من التدخل الإيراني في شؤون دول عربية عدة، أكد تنكسيري على “التعاون الثنائي بين إيران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية”.

وقال تنكسيري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” على هامش المعرض، “إن الظروف مهيأة لتنمية التعاون مع قطر”، وأضاف: “نسعى إلى مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد”.

وأكد تنكسيري على سعي طهران لاستعراض ما سمّاها “الإنجازات الإيرانية في مجال إنتاج الأجهزة والمعدات البحرية”، في المعارض القادمة التي تقيمها قطر.

وأعرب نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري عن “دعم إيران لقطر حكومة وشعبا”، على حد تعبيره.

روابط ذات صلة

افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018.. والإمارات ضيف الشرف

افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018.. والإمارات ضيف الشرف
معارك عنيفة شمالي الضالع .. مقتل 9 عناصر حوثية

معارك عنيفة شمالي الضالع .. مقتل 9 عناصر حوثية
إيلون ماسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية

إيلون ماسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*