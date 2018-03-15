“الإسكان” تدرس سياسات تمويلية جديدة لإحياء المدن المهجورة

المناطق - الرياض

قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل على وضع خطة مستقبلية لوضع سياسات تمويلية جديدة في المرحلة المقبلة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون على الرغم من قابليتها للعيش من خلال توفير منتجات مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع نسبة البيع على الخريطة إلى 50 في المائة بدلا من 3 في المائة وهي النسبة الحالية.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، أضاف الحقيل خلال انطلاق منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي في نسخته الأولى في الرياض، أمس، “نحتاج في قطاع الإسكان إلى أن نركز على شفافية السوق من ناحية الأرقام والبيانات لإعطاء فرصة لجميع الأطراف من هذا القطاع”.

وبين في المنتدى الذي يناقش التمويل السكني في المملكة، أن نسبة التعثر في جميع منتجات الإسكان 7 في المائة وتعد الأقل عالميا، إلا أن الوزارة تتوقع ارتفاع النسبة بسبب إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في الحصول على التمويل والفرصة في التملك.

لذلك شكلت لجنة ضمن برنامج الإسكان تتكون من عدة جهات حكومية لرصد نسب التعثر والعمل على دعم المتعثرين خارج العلاقة بين المالك والممول.

ونوه إلى أنه يتطلع لتكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلا من النظام السابق، حيث إن عدد الوحدات السكنية في المملكة تبلغ 6.5 مليون وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 300 مليار ريال.