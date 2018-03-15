احدث الأخبار

لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس
أبرز المواد
 الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل جمعية رعاية الأجيال بجدة
منطقة مكة المكرمة
 انطلاق معرض أكاديمية المدينة المنورة التعليمية في جدة
منطقة المدينة المنورة
 إليك البديل اليومي للمشي .. وانت داخل منزلك !
أبرز المواد
 التحالف يقصف مواقع حوثية عسكرية في الساحل الغربي
أبرز المواد
 فضيحة إيرانية إسرائيلية في ألمانيا.. الوجه الحقيقي لعلاقات البلدين
أبرز المواد
 في ظروف غامضة بتبوك .. فتاة سعودية خرجت للسباحة ولم تعد
أبرز المواد
 إليك أول لوحة مفاتيح مقاومة للرواسب والملوثات
أبرز المواد
 “الإسكان” تدرس سياسات تمويلية جديدة لإحياء المدن المهجورة
أبرز المواد
 شاهد .. قصة هذا المواطن مع سرقة “احترافية” في وضح النهار بالرياض
أبرز المواد
 من قطر .. الحرس الثوري الإيراني يستعرض قوته ضد دول المنطقة
أبرز المواد
 افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018.. والإمارات ضيف الشرف
أبرز المواد
احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

أبرز المواد
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

أبرز المواد
الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

أبرز المواد
«التعليم» تكشف حقيقة إلزام منسوباتها بقيادة السيارة

«التعليم» تكشف حقيقة إلزام منسوباتها بقيادة السيارة

أبرز المواد

في ظروف غامضة بتبوك .. فتاة سعودية خرجت للسباحة ولم تعد

في ظروف غامضة بتبوك .. فتاة سعودية خرجت للسباحة ولم تعد
http://almnatiq.net/?p=552141
المناطق - الرياض

في ظروف غامضة، اختفت، الاثنين، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، بعد خروجها برفقة عائلتها لممارسة السباحة على ساحل ” حقل” التابع لمنطقة تبوك.

ووفقا لـ”العريية”، قال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري، فهد بن صالح العنزي، إنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حقل على هاتف الطوارئ (994) من شرطة محافظة حقل، مفاده أنه ورد بلاغ من مواطن يفيد أن شقيقته البالغة من العمر (17) عاماً، فُقدت أثناء ممارستها السباحة بالمنطقة المسماة ” حصيات الأشهب” شمال مركز السلطانية، وهي منطقة غير مخصصة للسباحة. وأكد أنه حاول بمرافقة والدته البحث عن شقيقته، ولم يتمكن من العثور عليها.

وعلي الفور توجهت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع، للبحث عن المفقودة، بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، وتم دعم عمليات البحث بعدد من الغواصين من القطاعات والفرق التطوعية، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن المفقودة.

روابط ذات صلة

لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس
إليك البديل اليومي للمشي .. وانت داخل منزلك !

إليك البديل اليومي للمشي .. وانت داخل منزلك !
التحالف يقصف مواقع حوثية عسكرية في الساحل الغربي

التحالف يقصف مواقع حوثية عسكرية في الساحل الغربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*