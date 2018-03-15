في ظروف غامضة بتبوك .. فتاة سعودية خرجت للسباحة ولم تعد

المناطق - الرياض

في ظروف غامضة، اختفت، الاثنين، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، بعد خروجها برفقة عائلتها لممارسة السباحة على ساحل ” حقل” التابع لمنطقة تبوك.

ووفقا لـ”العريية”، قال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري، فهد بن صالح العنزي، إنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حقل على هاتف الطوارئ (994) من شرطة محافظة حقل، مفاده أنه ورد بلاغ من مواطن يفيد أن شقيقته البالغة من العمر (17) عاماً، فُقدت أثناء ممارستها السباحة بالمنطقة المسماة ” حصيات الأشهب” شمال مركز السلطانية، وهي منطقة غير مخصصة للسباحة. وأكد أنه حاول بمرافقة والدته البحث عن شقيقته، ولم يتمكن من العثور عليها.

وعلي الفور توجهت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع، للبحث عن المفقودة، بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، وتم دعم عمليات البحث بعدد من الغواصين من القطاعات والفرق التطوعية، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن المفقودة.