انطلاق معرض أكاديمية المدينة المنورة التعليمية في جدة

المناطق- مكة المكرمة

شرف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في جدة، حفل معرض أكاديمية المدينة المنورة التعليمة والذي سيتم تخصيص ريعه لتطوير مباني وقف الأكاديمية وذلك بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقدم الأمير سعود بن خالد الفيصل شكره لأمير مكة بالنيابة على حضوره ودعمه للمعرض الذي سيخصص مردوده المالي للعمل الخيري.

وتجول الأمير عبدالله بن بندر ونائب أمير المدينة في أقسام المعرض الذي يحوي أكثر من ٤٥ عملا فنيا لنحو ٣٠ فنانا وفنانة من داخل المملكة وخارجها وتجسد الأعمال التي يتوقع أن يبلغ العائد المالي من وراء بيعها نحو مليوني ريال ، بحث الإنسان الدائم عن الحقيقة؛ وبحسب القائمين عليه فإنه سينتقل إلى عدة مناطق في المملكة ، فيما قدموا شرحا عنها إذ تعد أكاديمية المدينة المنورة مشروعا تعليميا يدمج بين التربية والثقافة ويتسم بالرقي والحداثه، وهو مشروع خيري وقفي تبلغ تكلفته الانشائيه قرابه 200 مليون ريال على مساحه 100 الف متر مربع، وسيكون هنالك “وقف المدينه المنوره التعليمي” بمبلغ 500 مليون ريال، الذي سيحتضن المشروع.

وتهدف الاكاديميه لتوفير بيئه متوازنه في التعليم والقيم الثقافيه للدارسين، والمزج بين النظريات التعليميه المتميزه، تحقيقا لازدهار العقول وتزكيه الابداع، لتصبح نموذجا في تطبيق المناهج التعليميه المعاصره، اضافه الي تقديم برامج البكالوريا الدوليه، كما روعيت عمليه الدمج بين المناهج الدراسيه الوطنيه والمحتوي التعليمي الهادف، ومن هذا المنطلق حرصت “مداك” علي احداث نقله تعليميه تقوم فيها بدورها باثراء الفكر التعليمي.

وتوفر اكاديميه المدينة المنورة العالمية “مداك” بيئه تعليميه متميزه للمجتمع الطلابي من الحضانه الي الصف الثاني عشر، برسوم مدرسيه تنافسيه، مقارنه بالمدارس الخاصه في المنطقه، وستكون الطاقه الاستيعابيه 1600 طالب وطالبه. وتتركز الرؤيه التعليميه حول الاهتمام بالطلاب واولياء الامور والمعلمين علي حد سواء، ما يخلق مجتمعا قوي البنيان ومسدد الاركان، وتسعي الاكاديميه الي ان تكون من اهم المرافق التعليميه، التي تعمل علي صناعه القاده في العالم كون الاكاديميه ستوفر البيئه التعليميه الصالحه لتكوين رواد المستقبل من خلال تعزيز شخصيات الابناء وصحتهم النفسيه والبدنيه لبناء انسان المستقبل والحرص علي استمراريه نجاحه علي مختلف الاصعده وتحديدا الاجتماعيه والبيئيه والاقتصاديه منها.

وتسعي “مداك” الي بناء بنيه تحتيه تعليميه تفيد المجتمع علي اوسع نطاق، وسيضم هذا الصرح، عددا من المراكز منها، المركز المجتمعي، ويقدم هذا المركز برامج اجتماعيه وتربويه لخدمات المجتمع، حيث يقيم بشكل دوري برامج تهم وتفيد جميع افراد الاسره بما يسهم في التوعيه والترفيه عنهم مع اكسابهم ادوات تعليميه تثريهم وتوسع مداركهم. وسيضم هذا الصرح الضخم المركز المجتمعي الذي يقدم برامج اجتماعيه وتربويه لخدمات المجتمع، حيث يقيم بشكل دوري برامج تهم وتفيد جميع افراد الاسره بما يسهم في التوعيه والترفيه عنهم مع اكسابهم ادوات تعليميه تثريهم وتوسع مداركهم.

كما تضم الاكاديميه مركز الام، ويهدف الي تعريف المراه بما فضلها به الله- عز وجل- في المجتمع بتكليفها بالامومه، لتكون منبع التربيه والتعليم للاجيال مستشعره اهميه دور الام في صنع الحضارات.

وتضم الاكاديميه كذلك، كليه المعلمين لتقديم التدريب المهني للمعلمين، حيث تعمل بشكل مستمر علي تطوير القدرات العقليه والتربويه للمعلم، كما تضم مركزا فكريا وبحثيا للبرامج التربويه، التي تستفيد منها اكاديميه المدينه المنوره وغيرها من المؤسسات التعليميه والتربويه حول العالم، ويوجد في الاكاديميه كذلك المتحف ومركز الاستكشاف، وهو مركز متخصص في التعليم الاستكشافي للاطفال والشباب، حيث يحثهم علي ادراك العمق التاريخي والثقافي والعلمي للحضاره وتنميه مهاراتهم الذهنيه من خلال الالعاب وتعريفهم بشتي انواع العلوم والثقافه.