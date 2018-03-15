الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل جمعية رعاية الأجيال بجدة

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم ، حفل جمعية رعاية الأجيال الخيرية بعنوان “مسيرة أجيال” ، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وافتتح سمو محافظ جدة فور وصوله لمقر الحفل ، معرض مبادرات الشباب ، وقام بقص الشريط ، ثم تجول في أرجاء المعرض والذي شمل عدة برامج من أهمها برنامج “اجيال توور” والذي يقدم دورات احترافية في التصوير الفوتوغرافي ، وبرنامج “قيمة” الذي يختص بالعمل التطوعي من خلال ورش عمل وتجارب ميدانية.

ويأتي برنامج “طموح” لتأهيل نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية ، بالاضافة لبرنامج “واثق” والذي يعزز بناء مهارات الشخصية من عمر 12الى 15 سنة ، كذلك برنامج “أنامل النور” ويقدم أساسيات استخدام الحاسب الالي للمكفوفين ، وبرنامج “جاهز” والذي يقدم دورات تدريبية في مهارات الاتصال والتسويق الالكتروني ، والسكرتارية التنفيذية ، ودورات الاعلام والتقنية.

ويقدم برنامج “تمكين الرائد المجتمعي” تدريب مجموعة من الشباب القياديين في التأثير والريادة المجتمعية لإطلاق مبادرات تخدم فئة الشباب والمراهقين.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأجيال الدكتور إبراهيم بن مهنا آل مهنا عن شكره لسمو الأمير مشعل بن ماجد لرعايته لهذا الحدث الاجتماعي الأول من نوعه لتكريم الشباب المتميزين ، وأبرز الداعمين في مجال خدمة الشباب ، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على ولاة الأمر الاهتمام بفئة الشباب ودعمهم المتواصل لجمعية رعاية الأجيال والبرامج الشبابية .

وبين أن الجمعية تزخر بالعديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب وفق رؤية علمية مدروسة ، وتهيئهم لسوق العمل ، بالتعاون المشترك مع رجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل مساعدة شباب الوطن أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير مشعل بن ماجد الداعمين لمسيرة “أجيال” من مسؤولي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بالاضافة لأبرز المساهمين والداعمين للجمعية.

وكرم سموه الفرق الفائزة حيث حصل فريق “أجيال جدة” على مبلغ عشرين ألف ريال ، وفريق “لأجلك” مبلغ عشرة الاف ريال ، وفريق “نبض جدة” مبلغ خمسة الاف ريال ، وأخيرا فريق “معلمة” خمسة الاف ريال.

من ناحية أخرى قدمت جمعية رعاية الأجيال لسمو الأمير مشعل بن ماجد ، درع تذكاري ، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع أبناء الجمعية المستفيدين من البرامج والمبادرات.