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لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم) عن توفر وظائف لخريجيها في شركة أرامكو السعودية نابورس لحفر آبار البترول والغاز (SANAD) للوحدات التدريبية بمنطقة القصيم..

وجاءت الوظائف في التخصصات التالية:

– معدات ثقيلة (عدد 50 وظيفة)
– صيانة مضخات (عدد 50 وظيفة)
– لحام (عدد 30 وظيفة)
– ميكانيكا سيارات (عدد 30 وظيفة)
– كهرباء صناعية – الآلة (عدد 30 وظيفة)

واشترطت على المتقدمين:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن لا يتجاوز العمر 25 سنة.
– أن يكون حاصل على شهادة في التخصص المطلوب من المعاهد الصناعية أو الكليات التقنية فقط.
– شهادة حسن سيرة وسلوك.
– صورة من بطاقة الأحوال.
– صورة من رخصة القيادة.
– صورة من جواز السفر.
– إجتياز الكشف الطبي وكشف السموم وإجتياز المقابلة الشخصية.

وشركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (SANAD) مشروع مشترك بالمناصفة بين شركة أرامكو السعودية وشركة نابورس، تعد الشركة أحد المشاريع الرئيسية التي انبثقت عن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإدخال مراكز صناعية عالمية المستوى بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل خمسين منصة حفر حديثة الإنشاء للنفط والغاز في السعودية.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات والمقابلات الشخصية سيكون في (معهد الرس) بمنطقة القصيم اعتباراً من اليوم الأربعاء 1439/6/26هـ حتى نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 1439/7/2هـ خلال الفترة الصباحية.

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