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شاهد .. كائن بشري بجمجمة غريبة يحير العلماء

شاهد .. كائن بشري بجمجمة غريبة يحير العلماء
http://almnatiq.net/?p=552185
المناطق_وكالات

أثار أحد المخلوقات الغامضة التي تم اكتشافها في بيرو العام الماضي حالة من الحيرة بين العلماء ويعمل الباحثون الآن على مواصلة فك رموز الجينوم والحمض النووي الخاص به.
وحسب ” روسيا اليوم” كشفت التحاليل التي قام بها باحثون روس لتحيل عينات أنسجة مومياء المخلوق الغريب المميزة بجمجمة ممدودة و3 أصابع، والموجودة في مقبرة قريبة من نازكا واسمها “ماريا”، أنها “كائن بشري” مع 23 زوجا من الكروموسومات.
وتبين أن المومياء يعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي تقريبا، قبل ألفية كاملة من اكتشاف الأوروبيين لأمريكا. كما تبين أنها كانت محنطة في مسحوق أبيض من كلوريد الكادميوم، حافظ على المومياء بسبب تأثيره المضاد للبكتيريا.
وأظهرت الأشعة السينية والتصوير المقطعي أن لدى “ماريا” ” المخلوق الغريب” بنية مختلفة جدا عن بنية الإنسان. كما توضحت معالم القصبة الهوائية والقلب، وكذلك الحجاب الحاجز والكبد والطحال.
ويحرص الباحثون الآن على معرفة ما إذا كان هناك شبه بين تركيبة “ماريا” وسكان أمريكا الجنوبية أو إفريقيا أو أي مكان آخر.

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