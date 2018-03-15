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علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة تساعد على إعادة البصر

علماء صينيون يبتكرون تقنية جديدة تساعد على إعادة البصر
http://almnatiq.net/?p=552189
المناطق_وكالات

نجح علماء من الصين في ابتكار تقنية جديدة تساعد على زراعة شبكية العين، ما يعطي أملا لفاقدي البصر بالعودة للإبصار.

وتمكن العلماء من ابتكار طريقة تعتمد على صناعة أسلاك من الذهب والتياتنيوم تعمل كالمستقبلات الضوئية الطبيعية للعين. وتم تجربة الابتكار الجديد على الفئران، ونجح بالفعل في إعادة الأبصار لثلاثة من فئران المختبرات.

ويبلغ طول السلك الواحد 100 نانو متر، أي ما يعادل 1/100000 سنتيمتر.

وحسب ما نشرته مجلة Nature Communications العلمية، يعود فقدان البصر  في الغالب إلى موت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين.

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