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الحسيني: نصر الله عميل إيراني خائن للبنان

الحسيني: نصر الله عميل إيراني خائن للبنان
http://almnatiq.net/?p=552195
المناطق_وكالات

اتهم الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي الدكتور محمد علي الحسيني، الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بخيانة لبنان والعمالة لإيران وطالب السلطات اللبنانية بسحب الجنسية منه.
وأكد في تصريحات لقناة “العربية” صحة تصريحات نصر الله – الذي وصفه بالدجال- لموقع “فردا نيوز” الإيراني التي زعم فيها “إن مكانة ولاية الفقيه فوق الدستور اللبناني، وتنفيذ أوامره واجب إجباري”. مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفصح فيها حسن نصرالله عن ولائه لولاية الفقيه.
وقال أن مزاعم نصر الله ضربت الكيان اللبناني وضربت الدستور، مؤكدا أن هذه المواقف تدل على عمالة موصوفة وصريحة من لبناني لدولة أجنبية.
وشدد على ضرورة مواجهة الخطر الإيراني، كون طهران لديها مشروع تنفذه في دولنا العربية عبر عملائها كنصرالله والحوثيين وغيرهما.

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