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مصرع وإصابة 20 شخصاً في تحطم مروحية عسكرية بالسنغال

مصرع وإصابة 20 شخصاً في تحطم مروحية عسكرية بالسنغال
http://almnatiq.net/?p=552201
المناطق_وكالات

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بينهم ثلاثة في حالة خطرة، يوم أمس، إثر تحطم مروحية عسكرية سنغالية كانت تقل مدنيين وعسكريين جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش السنغالي الكولونيل عبدو ندياي اليوم، إن المروحية العسكرية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى مقاطعة زيغنشور في إقليم كازامانس (جنوب البلاد) وسقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف.

وأشار ندياي إلى أن “المروحية كانت تقل على متنها 20 شخصًا، بينهم طاقم المروحية المكون من أربعة أفراد، بالإضافة إلى مدنيين”، لافتًا إلى أن السكان المحليين تمكنوا من إنقاذ سبعة ركاب، في حين تولت فرق الإنقاذ البحث عن الـ13 الآخرين الذين ما لبثت أن عثرت عليهم.

وأصدرت الحكومة السنغالية بياناً بالحادث ذكرت فيه “بناء على المعلومات الأولية الواردة من فرق الإنقاذ التي هرعت إلى مكان الحادث فإن ستة أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم المروحية، بينما أصيب 14 آخرون بجروح، بينهم ثلاثة إصاباتهم خطرة”.

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