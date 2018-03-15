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الدفاع المدني: حالات اختناق بالكلور في حمورية بالغوطة

الدفاع المدني: حالات اختناق بالكلور في حمورية بالغوطة
طفل في الغوطة الشرقية بسوريا في صورة التقطت يوم 8 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز
http://almnatiq.net/?p=552204
المناطق_وكالات

أصيب 20 مدنياً بحالات اختناق في مدينة حمورية في الغوطة الشرقية، جراء استهداف قوات الأسد المدينة بعدة صواريخ محملة بغازات سامة، للمرة الثالثة خلال حملة النظام الأخيرة، وفق ما أفادت شبكة “شام”.

من جانبها، ذكرت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في الغوطة أن قوات الأسد، والأطراف الداعمة لها، شنت هجوماً، ليل الأربعاء، بغاز الكلور السام على الأحياء السكنية في مدينة حمورية.

وأوضح الدفاع المدني أن القصف تسبب في إصابة عدد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وأن فرقه لم تتمكن من توثيق الحصيلة الدقيقة للحالات نتيجة كثافة القصف وإغلاق كافة الطرق الإسعافية المؤدية إلى المنطقة.

يذكر أن 5 آلاف مدني مازالوا عالقين ليواجهوا مصيرهم وجهاً لوجه مع قوات النظام التي دخلت البلدة من جهتها الشرقية تحت وابل عنيف من القصف الجوي والصاروخي.

ووفقاً للمرصد السوري، فإن قوات النظام وميليشياته سيطرت على أجزاء من بلدة حمورية، وهي البلدة الثانية التي تدخلها قوات النظام في الغوطة بعد مسرابا.

مجازر تأتي وسط حديث روسي عن هدنة إنسانية تشمل مدينة دوما فقط.. هدنة يقول ناشطون إنها سعي من قبل النظام وروسيا لتركيز كل طائراتهم ومدافعهم نحو حمورية.

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