احدث الأخبار

12 ألف بالونة تعزز القيم لأطفال كرنفال الجبيل
المنطقة الشرقية
 ” الإسكان ” تخصيص 21727 منتجاً سكنياً وتمويلياً لمستفيدي “سكني” خلال الشهر الجاري
أبرز المواد
 الشورى يناقش الأسبوع القادم تقريري ” هيئة الأمر بالمعروف ” و” هيئة النقل العام “
أبرز المواد
 “الحج” و “التعليم” في تعاون لتوسيع تجربة حاضنات أطفال الحجاج
أبرز المواد
 المملكة نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للطيران عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تُطلق مبادرة “تيسير” لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت التجارية خلال (9) أيام
أبرز المواد
 برنامج التدريب والتوظيف شراكة بين تعليم الطائف وأرامكو
منطقة مكة المكرمة
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 7 دورات تدريبية للسعوديين عبر «دروب» دعما لقرار توطين منافذ تأجير السيارات
أبرز المواد
 “العمل” تلغي ترخيص شركة استقدام وتوقف أنشطتها والخدمات المُقدّمة لها من الوزارة والجهات ذات العلاقة لاستمرار مخالفتها للأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط
أبرز المواد
 أمير حائل يكرم عميد الصيدلة والطالبة شادن الشمري
أبرز المواد
 وحدة الحماية الاجتماعية بالجوف تحتفل باليوم العالمي للمرأة
منطقة الجوف
 بأكثر من خمسة ملايين ريال .. بلدية زلوم تعلن طرح عدة مشاريع
منطقة الجوف
مع مبادرة وزارة الإعلام “الثقافة للجميع”.. احصل على 3 كتب مجانا من هذه القائمة

مع مبادرة وزارة الإعلام “الثقافة للجميع”.. احصل على 3 كتب مجانا من هذه القائمة

أبرز المواد
مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

أبرز المواد
لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

أبرز المواد
رئيسة وزراء بريطانيا تعلن مقاطعة كأس العالم في روسيا وتطرد 23 دبلوماسيا روسيا ..وموسكو ترد

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن مقاطعة كأس العالم في روسيا وتطرد 23 دبلوماسيا روسيا ..وموسكو ترد

أبرز المواد

12 ألف بالونة تعزز القيم لأطفال كرنفال الجبيل

12 ألف بالونة تعزز القيم لأطفال كرنفال الجبيل
http://almnatiq.net/?p=552275
المناطق - الجبيل الصناعية

أبهرت العروض الفرنسية في مسرحية “حكاية الأميرة” حضور كرنفال العائلة “أطفالنا مستقبلنا” على شاطئ الفناتير الجنوبي، باستخدام 12 ألف بالونة بهدف تعزيز القيم الإيجابية للأطفال.

وذكر رئيس الكرنفال عثمان الناجم بأن الفريق الفرنسي يقدم مسرحية “حكاية الأميرة” على مدى يومين من خلال أربعة عروض مدة كل عرض 75 دقيقة، مضيفا بأن المسرحية تستهدف الأطفال والعائلات وتعتبر من المسرحيات التعليمية والترفيهية، وقد استخدمت البالونات في تقديم عروض المسرحية بطريقة مبهجة للأطفال والعائلات، وجهز المسرح بالمجسمات والديكور من البالونات بأحجام وأنواع وألوان مختلفة خصيصاً لهذا العرض، ويقدم قصة الملك وزوجته والتي تقوم عليها فكرة المسرحية بطريقة تعليمية وبمزيج من الترفيه والمؤثرات الصوتية الحية والعمل المسرحي الهادف.

مشيرا إلى أن مسرحية “حكاية الأميرة” أقيمت بمشاركة الأطفال وتفاعلهم على المسرح من خلال 12 ألف بالونة، عبارة عن قلعة كبيرة رمادية اللون وقلعة بيضاء وشمس وحديقة وغيرها من المجسمات المثيرة كالفيل والأسماك والنعامة والدودة والتنين بطول 10 أمتار، وبمشاركة 10 عارضين أجانب من الفريق الفرنسي العالمي والذي يمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً في هذا المجال حيث قدم عروضاً عالمية في فرنسا والصين والبرازيل والمكسيك وغيرها

وفي سياق الفعاليات المصاحبة أوضحت مشرفة جناح أصحاب الهمم حصة السلوم أن الجناح استهدف أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خمس ورش ترفيهية وتعليمية، تضمنت ركن ألوان الفرح، ومجسمات من الخيال وتتكون من ألعاب التركيب، وركن ملامحنا بابتسامة من خلال الرسم على الوجه، وركن الحواس والشعور وهي حاسة التذوق والحواس الخمس، وركن الأحلام وهي عبارة عن تصوير وتزيين الكب كيك.

وأضافت “السلوم” أنه وضمن فعاليات كرنفال العائلة “أطفالنا مستقبلنا” أقيمت في مركز الصدفة النسائي بالنادي البحري على شاطئ الفناتير الجنوبي ورشة مهارات اللعب لأطفال التوحد قدمتها اخصائية التربية الخاصة المدربة سارة الهويدي، واستهدفت أمهات أطفال التوحد وشملت التعريف بمفهوم اللعب، ومفهوم اضطراب طيف التوحد، ومراحل تطور اللعب لدى الأطفال العاديين، إضافة إلى مراحل تطور اللعب لدى أطفال التوحد.

روابط ذات صلة

مصدر لـ”المناطق” قضية اعتداء معلم البدائع غير مقصود

مصدر لـ”المناطق” قضية اعتداء معلم البدائع غير مقصود
حملة تفتيشية لعمل الدمام تضبط 30 مخالفاً للأنظمة واللوائح 

حملة تفتيشية لعمل الدمام تضبط 30 مخالفاً للأنظمة واللوائح 
بلدية القطيف توثق عقود صناعية أبو معن

بلدية القطيف توثق عقود صناعية أبو معن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*