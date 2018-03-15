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مجلة أمريكية: مسئول أمريكي تآمر مع قطر لإسقاط “ترامب”

مجلة أمريكية: مسئول أمريكي تآمر مع قطر لإسقاط “ترامب”
http://almnatiq.net/?p=552278
المناطق - الرياض

كشفت مجلة “فرونت بايدج” الأمريكية، في تقرير لها حول قطر، أن المحقق الأمريكي الخاص “روبرت مولر”، تآمر مع نظام قطر لإسقاط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، كما قام بالتغطية على نشاطات جماعة الأخوان المدعومة من قطر في أمريكا.
ووصفت المجلة أن ممارسات مولر وفريقه الخاص، خيانة عظمى للولايات المتحدة الامريكية، وقالت ان التدخلات القطرية في أمريكا باتت أعمق بكثير مما قد تفعله روسيا، وأن قناة الجزيرة باتت تنشر الأكاذيب على نطاق واسع في أمريكا.
وأشارت المجلة ان التدخل القطري قام باختراق بريد “اليوت برودي” الالكتروني مشيرة أن اليوت أحد المقربين من ترامب، وأضافت أن كل المؤشرات تقول ان قطر قامت بالتجسس بواسطة عملائها على مسئولين أمريكيين.

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