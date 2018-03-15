1000 استشارة طبية عبر منصة الحملة التوعوية بالكلى وصحة المرأة الالكترونية

الدمام - منال الدوسري

كشف رئيس قسم الكلى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل البروفيسور عبد الله الهويش أن من 20 الى 25 بالمائة من المصابين بعدم انتظام ضغط الدم يصابون غالبًا بالفشل الكلوي على مستوى العالم و ان نسبة المصابين بالفشل الكلوي بالمراحل المتأخرة تجاوزت 16,300 مريض في المملكة أما نسبة المصابين في المملكة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم تجاوزت 30% وهما عاملان أساسيان للإصابة بالفشل الكلوي.

وأضاف بان الحملة التوعوية بالكلى و صحة المرأة التي ينظمها المستشفى الجامعي اطلقت منصّة تفاعلية للرد على استشارات أفراد المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة و قد وصلت عدد الاستشارات حتى اللحظة ما يقارب الألف استشارة مختلفة خلال أيام معدودة من اطلاق الحملة حيث كان طرفي الاستشارة فيها هم الزوار و الطاقم الطبي مباشرة ؛ و ذلك بتفرّد نوعي و تقني لم يسبق لبقيّة الحملات التوعوية الموجهة من طرف واحد تفعيله في برامجها كما تجاوزت حاجز الـ مليون مشاهدة على منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال أيام قليلة من انطلاق الحملة ، كما تعتزم الحملة اطلاق صفحة موحدة لكل النوافذ التواصل الاجتماعي كصفحة دائمة طوال العام يستطيع المتلقي الوصول للمعلومة و الاتصال بالطاقم بشكل سريع و سلس أملًا من اللجنة المنظمة برفع الوعي المجتمعي بضرورة الاهتمام بالكلى و صحّة المرأة

وأضاف بان الحملة التوعوية تعنى بالمحافظة على الكلى وصحة المرأة على مستوى مدن المنطقة الشرقية و ينظمها قسم الامراض الباطنية في المستشفى بالتعاون مع عدة اقسام طبية وإدارية اطلقها مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل في 19 من فبراير الماضي ولمدة شهر وقد تم الاستفادة من خبرات الطلاب لطرح المعلومات التي تهم مريض الكلى بطرق احترافية حيث سيتم نقل المحتوى العلمي الى صوتي وبلغة الإشارة كي يستفيد منه الصم كما ان جميع المطويات ستكون مسجلة صوتياً لهم لمدة شهر كامل .

وأضاف د.الهويش بان أهمية هذه الحملة تكمن في توعية وتثقيف الفرد ، المجتمع ، طلاب وطالبات المدارس ، والمرأة والصم والبكم وكذلك مرضى السكري والضغط الدم والمصابين بأمراض الكلى بأهمية وظائف الكلى حيث أن الكلى عضو أساسي وفعّال بالجسم حيث تقوم بتصفية الجسم من السموم والشوائب والفضلات الزائدة والمحافظة على نسبة حموضة الدم والهيموجلوبين داخل الجسم .

أما بخصوص ما يتعلق بالمرأة فان أمراض الكلى تؤثر تأثير سلبي على المرأة في عدة مراحل ، مرحلة ما قبل الحمل والتي قد تكون عامل أساسي لعدم الإنجاب أو الإجهاضات المتكررة ، أو خلال فترة الحمل مما قد يؤدي إلى تسمم الحمل أو التسارع في الإضعاف أو الإخلال بوظائف الكلى للمرأة الحامل إذا كانت مصابة بأمراض الكلى ، ومرحلة ما بعد الحمل خلال عملية الرضاعة يجب تجنب بعض الأدوية التي قد تؤثر على صحتها وصحة طفلها .