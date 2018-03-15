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قطاع توزيع المياه يُشغّل مشروع خليص لتحسين جودة المياه وزيادة إنتاجيتها في منطقة مكة المكرمة

قطاع توزيع المياه يُشغّل مشروع خليص لتحسين جودة المياه وزيادة إنتاجيتها في منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=552287
المناطق - مكة

أعلن قطاع توزيع المياه بدء تشغيل مشروع نقل المياه من حوض سد المرواني بخليص إلى محطة التنقية بالسد، وذلك وفق خططه المبنية على برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله. –

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن مشروع نقل المياه من حوض سد المرواني بخليص إلى محطة التنقية بالسد سيسهم في توفير الأمن المائي للمحافظة، باعتبار أن المشروع منظومة بديلة للمنظومة الأساسية في حال تعرضها لعطل فني، مبيناً أن محافظة خليص تعتمد على الآبار حالياً لحين استكمال مشاريع إيصال المياه المحلاة الجاري العمل عليها الآن.

وأكد الغامدي أن قطاع توزيع المياه يمضي قدماً في وضع الآليات والتقنيات الحديثة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها لضمان استمرارية زيادة نسب ضخ المياه، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع النوعية المستدامة لمنظومتي المياه والخدمات البيئية بالمدن الرئيسية والمحافظات، لافتاً إلى أنها تأتي ضمن حزمة الخطط التنفيذية لمشاريع خدمية تضعها الشركة ضمن أولوياتها لرفع كفاءة الأداء والمحافظة على البيئة.

من جانبه، قال مدير وحدة أعمال جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني “إن المشروع يهدف لرفع القدرة الإنتاجية للمياه في خليص من 9,000 متر مكعب يومياً إلى 14,000 متر مكعب في اليوم، بنسبة زيادة تصل إلى 35 في المئة لتحسين مستوى جودة المياه عن طريق محطة التنقية المذكورة، فضلاً عن الاستفادة منه في ضبط جودة المياه المنتجة التي يتم توزيعها إلى خليص وذهبان وباقي القرى والهجر”.

وعن الجانب التشغيلي لمشروع نقل المياه من سد المرواني بخليص إلى محطة التنقية بالسد، أوضح أن منظومة المشروع تتضمن أربع مضخات رفع متنقلة لتشغيل محطة التنقية في سد المرواني، مبيناً أن المشروع سيوفر 40,000 متر مكعب كخزن احتياطي يكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، كما يمكن الاستفادة منه في حالات الطوارئ.

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