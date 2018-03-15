محافظ الخرج : يفتتح “مهرجان ربيع الخرج”

وقد بدي الحفل المقام بهذه المناسبة بكلمة لمدير مديرية الزراعة الدكتور “علي المنصور ” رحب فيها بالمحافظ والضيوف وبعد ذلك عُرض فيلماً وثائقياً يحكي عن وضع الإحتطاب الجائر .
بعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة بإقامة الفعالية وتكريم الداعمين وبعدها اطلع محافظ الخرج والضيوف على المعرض المقام بمناسبة الفعالية.
وقد شهد الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها :
-توقيع اتفاقية تشجير شركة الصافي بين مدير عام الزراعة بالخرج والرئيس التنفيذي محمد الشهيل .
-توقيع اتفاقية تشجير شركة اراسكو مع ممثل شركة اراسكو عبدالعزيز الضراب
كما أعلن وقدم مبادارت أبرزها:
-أعلن عن تقديم الشيخ صالح العسكر جائزة مقدارها ٥٠ الف لأفضل حديقة منزلية .
-قدم عضو الغرفة التجارية بمحافظة الخرج الأستاذ سلطان القريني مبادرة عبارة عن معرضا متنقلا للصور يستعرض تطور الزراعة تاريخيا بمحافظة الخرج .
-قدم الأستاذ عبدالله العسكر عضو المجلس المحلي بمحافظة الخرج مبادرة وهي التكفل بالقيمة المادية لانشاء شبكات الري في المدارس المستهدفة بالتشجير .
الجدير ذكره أن ” مهرجان ربيع الخرج ” يستقبل الزوار بمعرضه المقام بمجمع الحديثي مول اعتباراً من اليوم الخميس حتى مساء يوم السبت .
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