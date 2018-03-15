محافظ الخرج : يفتتح “مهرجان ربيع الخرج”

الخرج - أشرف العصيمي

إفتتح محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ” مهرجان ربيع الخرج ” والذي أقامته مديرية الزراعة بمحافظة الخرج بالتعاون مع عدداً من الشركات المختصة بالمجال الزراعي وذلك بالتزامن مع إسبوع الشجرة الـ (٤١)

وقد بدي الحفل المقام بهذه المناسبة بكلمة لمدير مديرية الزراعة الدكتور “علي المنصور ” رحب فيها بالمحافظ والضيوف وبعد ذلك عُرض فيلماً وثائقياً يحكي عن وضع الإحتطاب الجائر .

بعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة بإقامة الفعالية وتكريم الداعمين وبعدها اطلع محافظ الخرج والضيوف على المعرض المقام بمناسبة الفعالية.

وقد شهد الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها :