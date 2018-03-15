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محافظ الخرج : يفتتح “مهرجان ربيع الخرج”

محافظ الخرج : يفتتح “مهرجان ربيع الخرج”
http://almnatiq.net/?p=552295
الخرج - أشرف العصيمي
إفتتح محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ” مهرجان ربيع الخرج ” والذي أقامته مديرية الزراعة بمحافظة الخرج بالتعاون مع عدداً من الشركات المختصة بالمجال الزراعي وذلك بالتزامن مع إسبوع الشجرة الـ (٤١)

وقد بدي الحفل المقام بهذه المناسبة بكلمة لمدير مديرية الزراعة الدكتور “علي  المنصور ” رحب فيها بالمحافظ والضيوف وبعد ذلك عُرض فيلماً وثائقياً يحكي عن وضع الإحتطاب الجائر .
بعد ذلك تم تكريم  الجهات المشاركة بإقامة الفعالية وتكريم الداعمين وبعدها اطلع محافظ الخرج والضيوف على المعرض المقام بمناسبة الفعالية.

وقد شهد الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها :

-توقيع اتفاقية تشجير جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز.
-توقيع اتفاقية تشجير لعدد من مدارس الخرج بين مدير عام الزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور ومدير عام التعليم.

-توقيع اتفاقية تشجير شركة الصافي بين مدير عام الزراعة بالخرج والرئيس التنفيذي محمد الشهيل .

-توقيع اتفاقية تشجير شركة اراسكو مع ممثل شركة اراسكو عبدالعزيز الضراب

كما أعلن وقدم مبادارت أبرزها:

-أعلن عن تقديم الشيخ صالح العسكر جائزة مقدارها ٥٠ الف لأفضل حديقة منزلية .

-قدم عضو الغرفة التجارية بمحافظة الخرج الأستاذ سلطان القريني مبادرة عبارة عن معرضا متنقلا للصور يستعرض تطور الزراعة تاريخيا بمحافظة الخرج .

-قدم الأستاذ عبدالله العسكر عضو المجلس المحلي بمحافظة الخرج مبادرة وهي التكفل بالقيمة المادية لانشاء شبكات الري في المدارس المستهدفة بالتشجير .

-قدم الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان مبادرة انشاء مشتل للنباتات الطبية و العطرية مع مديرية الزراعة بالخرج و كذلك تفريغ أطباء و استشاريين للعمل الخيري بمحافظة الخرج

الجدير ذكره أن ” مهرجان ربيع الخرج ” يستقبل الزوار بمعرضه المقام بمجمع الحديثي مول اعتباراً من اليوم الخميس حتى مساء يوم السبت .

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