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تأمينات القصيم تنظم دورة تدريبية في شرح نظام التأمينات الاجتماعية

تأمينات القصيم تنظم دورة تدريبية في شرح نظام التأمينات الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=552334
المناطق - بريدة

نظم مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة القصيم، دورة تدريبية لشرح نظام التأمينات الاجتماعية، والمنافع التي يقدمها للمشتركين ، وأصحاب العمل، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بحضور أكثر من 37 متدربا من القطاعات العامة، والمنشئات الخاصة، من مختلف محافظات المنطقة ، ولقد تناولت الدورة توضيح نظام التأمينات ولوائحه التنفيذية ، وبيان الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراكات وكيفية حساب المعاش والمنافع التي يقدمها فرع المعاشات كمعاش التقاعد والعجز غير المهني والوفاة ومنافع فرع الأخطار المهنية كالعناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب وصرف البدلات اليومية والتعويضات النقدية عن العجز نتيجة الإصابة حسب نسبة العجز المقدرة له والاشتراك الاختياري وإجراء التطبيقات اللازمة حيال ذلك ,وفي ختام الدورة تم تسليم المتدربين شهادات حضور الدورة التدريبية.

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