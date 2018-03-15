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وزير الداخلية يجتمع مع رئيس البرلمان بمملكة ماليزيا

وزير الداخلية يجتمع مع رئيس البرلمان بمملكة ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=552337
المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، مع معالي رئيس البرلمان بمملكة ماليزيا أمين موليا.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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