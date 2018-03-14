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أمير منطقة الباحة يقدم تعازيه لزهراني

أمير منطقة الباحة يقدم تعازيه لزهراني
http://almnatiq.net/?p=552357
المناطق - الباحة
قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لمدير عام الشؤون العامة بوكالة إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية رجب بن عبداللطيف آل صقر الزهراني وذلك في وفاة والده يرحمه الله .
وقال سموه نعزيكم في وفاة والدكم لنسأل الله له المغفرة والرحمه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
وأعرب الزهراني عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته والتى كان لها ابلغ الأثر في تخفيف المصاب داعيا الله بان يجزل لسموه الأجر والمثوبة على تفضله بتقديم العزاء .

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