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تبوك الوجهة القادمة لاتحاد التايكوندو

تبوك الوجهة القادمة لاتحاد التايكوندو
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المناطق - الرياض

قام عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي بزيارة لمنطقة تبوك على إثر دعوة رسمية تلقاها من إدارة الشؤون الرياضية بالقوات البرية بتبوك ممثلة بالمقدم الركن سعد الأكلبي حيث تم أخذ جولة على الأكاديمية الرياضية التابعة للقوات البرية والتي تحوي على عدة رياضيات تستهدف منسوبي القوات وأبنائهم في جو رياضي وصحي بتوفر امكانيات ممتازة ومدربين أكفاء .

بعد ذلك تم زيارة مدارس منارات تبوك الأهلية ممثلة بمالكها إبراهيم العمري ومديرها طارق شلبي وقدّم ابطال التايكوندو عرضاً رياضياً .

وقد عبّر محمد نوح قاضي عن سعادته لتلك الزيارة مبيناً بأنها زيارة استكشافية تستهدف إنشاء مراكز تدريب للتايكوندو تحت إشراف الاتحاد السعودي للتايكوندو
وستقام مستقبلاً بمشيئة الله عدة فعاليات وبطولات لنشر التايكوندو بمنطقة تبوك حيث تزخر بالكوادر الوطنية المؤهلة لذلك موجهاً شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد الركن شداد العمري .

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