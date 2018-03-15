إعلان قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا وبلجيكا

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أعلنت إدارة المنتخب الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي للالتحاق بالمعسكر الذي سيقام في مدينة ماربيا في إسبانيا، والعاصمة البلجيكية بروكسل والذي سينطلق بعد غدٍ السبت ويستمر حتى 27 مارس، وذلك في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا وقد جاءت على النجو التالي:

وليد عبدالله، ياسر المسيليم، فواز القرني، محمد العويس، ياسر الشهراني، سعيد المولد، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، حسن معاذ، منصور الحربي، عبدالله الخيبري، عبدالملك الخيبري، إبراهيم غالب، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي، محمد كنو، سلمان المؤشر، يحيى الشهري، فهد المولد، سالم الدوسري، محمد الكويكبي، أحمد الفقي، محمد السهلاوي ومهند عسيري.

وسيخوض المنتخب خلال معسكره مباراتين وديتين، إذ ستجمعه الأولى مع منتخب أوكرانيا في 23 مارس على إستاد مدينة ماربيا، فيما سيلتقي في المباراة الثانية بمنتخب بلجيكا في 27 مارس على ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل.

من جهة أخرى طلب الجهازان الفني والطبي للمنتخب استدعاء لاعب الوسط لنادي الهلال نواف العابد للمعسكر لمتابعة حالته الصحية والوقوف على برنامجه العلاجي.