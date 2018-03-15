جائزة الملك فيصل تكرم الفائزين لعام 1439هـ بالدورة الأربعين في الـ 9 من رجب

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تحتفل جائزة الملك فيصل بتكريم الفائزين لهذا العام 2018، في التاسع من شهر رجب المقبل بمشيئة الله ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل.

وستحتفل الجائزة هذا العام بمنح خمسة علماء من ثلاث قارات جوائز دورتها الأربعين، وهم الدكتور أرواندي جاسوير من إندونيسيا حاز على جائزة خدمة الإسلام، والدكتور بشار عواد من الأردن نال جائزة الدراسات الإسلامية، والدكتور شكري المبخوت، من تونس ، الذي حصد جائزة اللغة العربية والأدب، وكذلك الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الأمريكية الفائز بجائزة الطب، بالإضافة إلى الدكتور جون بول من بريطانيا الحائز على جائزة العلوم.

وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السُبيّل: ” لم يكن للبشرية أن تحقق ما وصلت إليه اليوم من منجزات علمية وتطور في المجالات كافة دون تفان وإخلاص العلماء والباحثين الذين كرسوا جهودهم في العلم والمعرفة لخدمة البشرية وتحسين معيشة الشعوب حول العالم، وفي هذا الإطار حرصت جائزة الملك فيصل منذ أربعين عاماً على اتباع نهج علمي رصين لتكريم المنجز البشري مسترشدة في ذلك بقيمها المبنية على القيم الإسلامية التي تحث على تكريم العلم والعلماء على مختلف مشاربهم نظير ما يقدمونه من خدمة للبشرية جمعاء”.

وأوضح أنه سيتم تكريم العالم الإندونيسي أرواندي جاسوير في فرع خدمة الإسلام بعد أن ابتكر جهاز “الأنف الإلكتروني المحمول” للكشف خلال ثوان عن وجود دهن الخنزير أو الكحول في الأغذية والمشروبات,وقد أسهم هذا الجهاز في مجال علم الحلال من خلال تسهيل عملية التعرف على محتويات الأغذية من أنواع المأكولات والمشروبات غير الحلال.

كما سيتم تكريم الدكتور بشار عواد، أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية العالمية الذي كتب وحقق العشرات من المجلدات وقدم تحقيقات نفيسة للأمة الإسلامية . وكذلك تكريم الدكتور شكري المبخوت على بحوثه وخدماته في مجال اللغة العربية التي قدمها في فرع اللغة العربية والأدب.

فيما يتم تكريم الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الأمريكية في فرع الطب نظير إسهاماته في تطوير العلاج المناعي للسرطان ووصوله إلى اكتشاف علمي يتمثل في تحفيز المستقبلات (CTLA-4) يعمل على تثبيط الخلية المناعية (T-cell).

وفي فرع العلوم (الرياضيات) سيتم تكريم الدكتور جون بول، على ما قدمه من إسهامات أساسية وفعالة في مجال المعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية، وحساب التغير والأنظمة الديناميكية، وتطبيقه مفاهيم رياضية عميقة على مشاكل في الحياة العامة، واستحداثه تطبيقات في علم المواد، وخدمته المجتمع العلمي من خلال ريادته الفاعلة في قيادة مبادرات رياضية حول العالم .

واختتم السُبيل تصريحه قائلاً: “سوف تواصل الجائزة نهجها الذي سارت عليه طوال الأربعة عقود الماضية في تكريم الإنجازات العلمية في مختلف ضروب المعرفة الإنسانية وتشجيع العلماء والباحثين على مواصلة بذل الجهود لما فيه نفع وخير المجتمعات فكرياً وعلمياً وثقافياً وحثهم على التنافس الشريف ليواصلوا بحوثهم ويقدموا منجزات يكون لها أثر كبير في إثراء العلوم الإنسانية والارتقاء بجودة الحياة”.